Brasil lança foguete com tecnologia 100% nacional

A Força Aérea Brasileira (FAB) lançou ao espaço um foguete não tripulado ontem, a partir do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. O veículo, com tecnologia 100% nacional, partiu às 13h19 e ficou no espaço durante 2 minutos e 50 segundos. Em seguida caiu no Oceano Atlântico. A missão completa durou 5 minutos e 50 segundos e encerrou a primeira fase da Operação Potiguar.

Trata-se de um foguete de sondagem suborbital, modelo VS-30, com cerca de 8 metros de comprimento e peso de 1,5 tonelada na decolagem. O veículo consegue transportar cargas de até 330 quilos. No voo desta sexta-feira, o foguete levou mais de mil cartas escritas por alunos de escolas públicas.

Os veículos suborbitais, embora não atinjam capacidade para entrar em órbita, chegam a altitudes que ultrapassam a atmosfera. Eles são utilizados em experimentos científicos e tecnológicos que interessam a diversas indústrias, como a de fármacos, produtos mecânicos, alimentos e cosméticos.

Treinamento

O lançamento teve o objetivo de treinar a equipe, além de testar equipamentos e processos. Segundo a FAB, o foguete cumpriu a trajetória prevista pelos técnicos e engenheiros, com os sistemas de telemetria e resposta de radar funcionando corretamente em todo o voo.

Autonomia

Segundo o diretor-geral do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), tenente brigadeiro do ar Maurício Augusto Silveira de Medeiros, a iniciativa busca maior autonomia para o Brasil em eventos de lançamento deste tipo de veículo. "Estamos quebrando paradigmas e criando perspectivas para o futuro. Temos um complexo espacial e, com o lançamento deste foguete, demonstramos que a Barreira do Inferno tem total condição de fazer tais eventos."

Subordinado ao DCTA, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno já realizou mais de 3 mil lançamentos, em 655 operações, além de 265 eventos de rastreio de veículos espaciais.