Lady Gaga fará show gratuito na Praia de Copacabana, em maio de 2025

Diva pop teria acertado com a prefeitura do estado para um show gratuito em Copacabana; será a segunda vez que Lady Gaga pisa no Rio

A cantora estadunidense Lady Gaga deve realizar um show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em maio de 2025.

A informação é do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, que afirma que acordo entre Lady Gaga e a prefeitura do Rio de Janeiro já foi oficializado.

O prefeito Eduardo Paes já havia comentado sobre a criação de um evento anual com atrações internacionis na Praia de Copacabana, chamado de Celebration May. Neste ano, Madonna deu largada ao mega-evento.

A notícia rapidamente ganhou destaque nas redes sociais, onde a cantora, frequentemente protagonista de memes, voltou a ser tema dos comentários bem-humorados dos fãs.

Com isso, os admiradores da artista esperam que não haja contratempos, como ocorreu no Rock in Rio de 2017, quando Gaga cancelou sua apresentação na véspera, deixando fãs e ela mesma “devastados”, gerando o famoso meme “Brasil, I’m devastated”.

A empolgação dos fãs, que há anos aguardavam uma nova oportunidade para ver Gaga no Brasil, transbordou em forma de memes e celebrações online, marcando a confirmação como um momento especial para os admiradores da cantora.

A primeira e única vez que Lady Gaga pisou no país foi em 2012, para a realização de shows da turnê “The Born This Way Ball Tour”, quando passou pelo estados do Rio, São Paulo e Porto Alegre.

Lady Gaga já esteve no Rio

Lady Gaga homenageou o Rio de Janeiro com uma tatuagem na nuca - INSTAGRAM / REPRODUÇÃO

Em 2012, durante a sua passagem para realização de shows, Gaga visitou o Rio de Janeiro.

Ela parou a favela do Cantagalo, andou de mototáxi, bebeu cerveja, se arriscou no futebol e ainda fez uma tatuagem com a palavra "Rio" no pescoço.

Show da Madonna em Copacabana

Madonna na Celebration Tour - REPRODUÇÃO

Em maio de 2025, Madonna, a Rainha do Pop, apresentou o espetáculo final da turnê Celebration nas areias da Praia de Copacabana.

O show gratuito celebrou os 40 anos de carreira da artista, que foi marcada por músicas atemporais, performances icônicas, mensagens políticas, liberdade sexual e uma mensagem de amor aos brasileiros.

O show também contou com a presença e participação especial de Pabllo Vittar e Anitta, além de homenagens a brasileiros como Marielle Franco, Pelé, Zumbi dos Palmares e Bruno Pereira.

O show artista foi o quinto maior da história em número de público, reunindo mais de 1,6 milhão de pessoas.