PM morre e turista argentino fica ferido após tiroteio em quiosque na praia em Paraty, no Rio

Homens armados com fuzis efetuaram disparos contra pessoas que estavam em um quiosque na Praia do Pontal. No total, quatro pessoas foram atingidas

Um policial militar que estava de folga morreu após um tiroteio na madrugada deste sábado (30/11) em um quiosque na Praia do Pontal, em Paraty, no Rio de Janeiro.

De acordo com informações preliminares da Secretaria de Estado da Polícia Militar, ocupantes de um veículo teriam efetuados disparos contra um grupo de pessoas que estava em no quiosque.

No tiroteio, quatro pessoas foram atingidas, sendo:

Dois policiais militares

Um turista argentino

Um homem suspeito de tráfico de drogas, com 12 passagens pela polícia.

O homem que teria envolvimento com o crime morreu no local. As demais vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Hugo Miranda.

Um dos militares atingidos, identificado como Elieze Oliveira da Silva, de 38 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Ele era cabo e estava lotado no BPM (Angra dos Reis).

Já o outro PM e o turista receberam atendimento na unidade de saúde e foram liberados.

Investigação

A Polícia Civil divulgou um vídeo em que é possível ver quatro homens armados com fuzis, atirando contra as pessoas do quiosque. Há correria no local.

Após efetuar os disparos, o grupo deixa a praia. Eles usavam coletes à prova de balas, "toucas ninja" e coturnos.

O delegado titular da delegacia de Paraty, Marcelo Russo, afirmou que "há indícios fortíssimos de que se trata de uma ação de ajuste de contas de guerra entre facções criminosas rivais".

As imagens das câmeras de segurança irão contribuir para a investigação do caso, assim como o depoimento das testemunhas que estavam no quiosque durante o tiroteio.

Veja no vídeo o momento em que os criminosos chegam atirando no quiosque em Paraty: