Ano de 2024 é o mais quente no Brasil desde 1961

Em 2024, a média das temperaturas no Brasil ficou em 25,02ºC, 0,79ºC acima da média histórica de 1991/2020, que é de 24,23ºC, informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nota do Ministério da Agricultura diz que em 2023 a média anual foi de 24,92ºC, 0,69ºC acima da média histórica. "É importante ressaltar que os anos destacados estavam sob influência do fenômeno El Niño, com intensidade de forte a muito forte, assim como em 2023 e os primeiros meses de 2024", diz a nota.

Ainda conforme a nota, de acordo com a versão provisória do Estado Global do Clima 2024, publicada pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), em 11 de novembro de 2024 a temperatura média da superfície global ficou 1,54ºC acima da média histórica de 1850/1900, até setembro do ano passado. "Com este valor, o ano de 2024 tende a superar a temperatura média global de 2023, ano mais quente até então. Por 16 meses consecutivos (junho de 2023 a setembro de 2024), a temperatura média global provavelmente excedeu qualquer registro anterior, de acordo com a análise consolidada dos conjuntos de dados da OMM."

PREVISÃO DE CHUVAS

O Inmet prevê para este mês chuvas entre a média e acima da média em grande parte das Regiões Norte, Sul e do leste e norte do Nordeste. "No entanto, em algumas áreas dessas Regiões, como Rondônia, sudeste e norte do Pará, sul e norte do Tocantins, região central do Maranhão, oeste da Bahia e sul do Rio Grande do Sul, os acumulados poderão variar entre próximo e abaixo da média histórica", informou em nota. Em São Paulo e áreas localizadas no centro-sul do Rio de Janeiro, os acumulados poderão ficar na normalidade ou acima da média, enquanto que Minas Gerais e Espírito Santo poderão registrar precipitação abaixo da média.

Na Região Centro-Oeste, a previsão aponta para precipitação dentro da normalidade e acima da média em grande parte do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Porém, em Goiás e áreas no noroeste e sudeste do Mato Grosso do Sul, os volumes de chuva podem ficar abaixo da climatologia.

TEMPERATURAS

Quanto às temperaturas, deverão ficar acima da média em grande parte do País, com possibilidade de alguns dias de calor excessivo, principalmente no norte do País, onde as temperaturas médias do ar podem ultrapassar os 28ºC.

Em áreas pontuais do Amazonas, Amapá, sudoeste do Paraná, leste de Santa Catarina e sul do Rio Grande do Sul são previstas temperaturas próximas ou ligeiramente abaixo da média, devido à ocorrência de dias consecutivos com chuva que podem amenizar a temperatura, destaca o Inmet.