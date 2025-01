Helicóptero cai em cidade no interior de SC; duas pessoas ficam feridas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um helicóptero com cinco pessoas caiu no começo da tarde deste sábado (4), no município de Penha, no interior de Santa Catarina. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, a queda ocorreu no momento em que a aeronave estava a cerca de 4 metros de altura, tentando levantar voo. Ao menos duas pessoas ficaram feridas. Não houve vítimas fatais.

O Corpo de Bombeiros afirmou que foi acionado para atender a ocorrência por volta das 14h30 no município de Penha, a pouco mais de 100 quilômetros de Florianópolis.

Ao chegarem, as equipes constataram a queda de uma aeronave particular com finalidade de passeio.

VÍTIMAS

Entre as pessoas à bordo, três apresentavam-se estáveis e sem ferimentos, o piloto tinha pequenas escoriações no punho e a quinta pessoa, de 80 anos, apresentava um pouco mais de escoriações causadas pela queda.

Essa última vítima estava consciente e orientada, mas havia suspeita de traumatismo cranioencefálico. A hipótese ainda não foi confirmada, segundo os bombeiros.

Ela foi conduzida pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Navegantes para uma unidade hospitalar local.

"O Corpo de Bombeiros Militar permanece na cena gerenciando riscos por conta do vazamento de combustível da aeronave no local", disse a corporação, em nota.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.