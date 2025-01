Secretário é assassinado após tiroteio na prefeitura de Osasco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Secretário-adjunto da prefeitura de Osasco, Adilson Custódio Moreira foi baleado e morto após uma reunião com a Guarda Civil Metropolitana.

Nesta segunda-feira (6), após uma troca de tiros dentro da prefeitura de Osasco, São Paulo, o secretário-adjunto de Segurança e Controle Urbano de Osasco, Adilson Custódio Moreira, foi baleado gravemente por um guarda civil durante a tarde, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Tudo aconteceu durante uma reunião com a Guarda Civil Metropolitana (CGM) de Osasco, que buscava discutir a estrutura da corporação no novo governo da cidade. A reunião aconteceu na Sala Oval, que é o principal espaço de reuniões da prefeitura.

Como aconteceu?

Segundo informações iniciais, houve um desentendimento entre o o secretário e o guarda, que sacou uma arma e realizou alguns disparos, trancando a sala logo após a saída dos outros guardas que estavam no local.

O guarda ficou trancado com o secretário por cerca de duas horas até que o Grupo Tático de Operações Especiais, também conhecido como Gate, conseguiu negociar que ele se entregasse por volta das 19h30.

Adilson trabalhava na prefeitura a 8 anos e entrou com o ex-prefeito, Rogério Lins, sendo mantido pelo novo, Gerson Pessoa.

Com os corredores interditados para as polícias Civil, Militar e Guarda Civil Municipal, os funcionários da prefeitura foram orientados a sair do local. O prédio da administração municipal foi interditado para os trabalhos das polícias Civil e Militar e da Guarda Civil Municipal.