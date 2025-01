Avião de pequeno porte cai em Ubatuba, no litoral de São Paulo; veja vídeo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o avião saindo do aeródromo, cinco pessoas estavam na aeronave e foram socorridas com vida; confira

Com informações do G1

Um avião de pequeno porte (jatinho) ultrapassou a pista do aeroporto de Ubatuba, no Litoral de São Paulo, e explodiu na Praia do Cruzeiro na manhã desta quinta-feira (9). Um vídeo circula pelas redes sociais mostra o avião saindo do aeroporto, ultrapassando a pista e chegando até a faixa de areia.

Veja vídeo

De acordo com informações iniciais da Prefeitura de Ubatuba, duas pessoas haviam morrido no acidente. Às 11h23, a administração municipal corrigiu e informou que apenas uma pessoa morreu: o piloto.

Cinco pessoas estavam na aeronave: o piloto morreu, segundo a Prefeitura de Ubatuba, e dois adultos e duas crianças foram resgatados com vida. Até o momento da publicação dessa matéria, não há informações até o momento sobre o estado de saúde delas.

Além dos passageiros do jatinho, três pessoas que estavam numa pista de skate que fica perto do local também foram socorridas.

A Rede Voa, que administra o aeroporto, informou que o avião havia saído do Aeroporto Municipal de Mineiros, em Goiás. Segundo a concessionária, "as condições meteorológicas eram degradadas, com chuva e pista molhada".

De acordo com a a Defesa Civil, cinco viaturas e 12 bombeiros atuam no local.

O que aconteceu?

De acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), a aeronave passou por uma excursão de pista, que é caracterizada quando o avião sai da pista no momento de pouso ou de decolagem.

A aeronave, com matrícula PR-GFS, modelo 525, foi fabricado em 2008 pela empresa Cessna Aircraft. Segundo o sistema da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave estava com operação negada para táxi aéreo, mas com situação de aeronavegabilidade 'normal'.

Nota Força Aérea

A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que, nesta sexta-feira (01/11), duas aeronaves T-27 Tucano, utilizadas em treinamento de cadetes da Academia da Força Aérea (AFA), colidiram durante voo de instrução, em Pirassununga (SP).

Uma aeronave pousou em segurança, enquanto a outra foi direcionada para região desabitada. O piloto realizou os procedimentos de ejeção da aeronave com sucesso, sendo, em seguida, resgatado por equipe de salvamento da FAB.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) investigará o acidente a fim de identificar os possíveis fatores contribuintes para evitar que novas ocorrências semelhantes ocorram.