Delegado é preso suspeito de balear a esposa e outras duas pessoas no Distrito Federal

Na manhã desta quinta-feira (16), o delegado Mikhail Rocha e Menezes, lotado na 30ª Delegacia de Polícia (DP) do Distrito Federal, foi preso após balear três pessoas em um episódio de surto psicológico, segundo informações do Sindicato dos Policiais Civis do DF (Sinpol-DF).

Entre as vítimas estão a esposa dele, Andréa Rodrigues Machado e Menezes, 40 anos; a empregada da família, Oscelina Moura Neves de Oliveira, 45; e a enfermeira Priscilla Pessôa Rodrigues, 45.



O incidente começou por volta das 9h15, no Residencial Santa Mônica, no Setor Habitacional Tororó. No local, Mikhail disparou contra a esposa e a empregada.

Após o ataque, o delegado pegou o filho, de 7 anos, que também ficou ferido durante o tumulto, e seguiu para o Pronto-Socorro do Hospital Brasília, no Lago Sul.

No hospital, Mikhail teria se desentendido com funcionários enquanto exigia atendimento para a criança e disparou contra a enfermeira Priscilla Pessôa Rodrigues.

Prisão



Após o disparo no hospital, o delegado fugiu com o filho, mas foi localizado e preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ainda no Lago Sul.

Ele foi encaminhado à Diretoria da Polícia Civil para os procedimentos legais.

Estado de saúde das vítimas



A esposa do delegado e a empregada foram levadas para o Hospital de Base, onde recebem atendimento médico.

A enfermeira atingida no hospital segue sob cuidados no Hospital Brasília, que emitiu nota informando que as atividades na unidade continuam normalmente.