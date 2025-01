Eliane Brum é eleita uma das 25 pensadoras mais influentes do mundo em 2025 pela Prospect Magazine

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A jornalista brasileira Eliane Brum foi eleita uma das 25 pensadoras mais importantes do mundo para 2025 pela tradicional revista britânica Prospect Magazine. Eliane é uma das idealizadoras da SUMAÚMA, plataforma de jornalismo voltada para histórias da Amazônia, sediada em Altamira, no Pará.

A revista justifica que os nomes foram escolhidos com o objetivo de “destacar pessoas cujas ideias estão moldando o mundo em que vivemos”. Os pensadores foram selecionados pela equipe editorial e por colaboradores da revista.

As pessoas que compõem a lista ajudam a “entender como nosso mundo está mudando e como devemos responder”, complementa o anúncio do veículo. Os 25 nomes foram submetidos à votação para escolha do Pensador do Ano de 2025, que já foi encerrada e terá o resultado divulgado na edição de março da Prospect.

Daron Acemoglu, nome vencedor da lista no ano passado, recebeu posteriormente o Prêmio Nobel de Economia de 2024 por seus estudos sobre desigualdade.

Eliane, que foi selecionada na categoria Clima, tem reconhecimento internacional por sua atuação para noticiar ao mundo o que ocorre na floresta amazônica. Ela agradeceu a nomeação em um post na plataforma LinkedIn, dizendo-se muito alegre pelo “reconhecimento de um trabalho de décadas”.

“Fui escolhida como uma das 25 pensadoras mais importantes do mundo para 2025 pela renomada revista britânica Prospect Magazine. É uma enorme alegria, essa que é potência de agir, porque é um reconhecimento de um trabalho de décadas e também porque esse reconhecimento garante também que as ideias circulem por outros mundos”, diz a jornalista.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />