Helicóptero cai em Caieiras, em São Paulo; quatro pessoas estavam a bordo

Um helicóptero caiu na noite desta quinta-feira (16) em uma região de mata fechada na cidade de Caieiras, em São Paulo.

A aeronave foi localizada por volta das 6h15 desta sexta-feira (17). Segundo o portal G1, quatro pessoas estavam a bordo. O helicóptero caiu na região do Morro do Tico-Tico, nas proximidades do Conjunto Habitacional Nosso Teto.

Segundo a corporação, o desaparecimento ocorreu por volta das 23h28, quando foi recebida uma chamada sobre o ocorrido. O sinal de GPS sumiu por volta das 20h34.

De acordo com a equipe de resgate, o piloto foi socorrido com vida, assim como uma menina. Além deles, a aeronave estava ocupada por mais dois passageiros, segundo os bombeiros. Um deles morreu no local.

De acordo com o portal, há uma interdição no km 30 da Rodovia dos Bandeirantes, no sentido interior, de ao menos uma faixa.

