Vítimas da queda de helicóptero em São Paulo eram um casal; filha e piloto foram resgatados com vida

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Um casal morreu na queda do helicóptero encontrado em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (17). A filha do casal, de 12 anos, e o piloto da aeronave foram resgatados com vida. As informações foram confirmadas pela Defesa Civil do estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o desaparecimento do helicóptero foi informado às 23h28 desta quinta-feira. A aeronave, que saiu do aeroporto de Campo de Marte, na Zona Norte de São Paulo, ficou sem sinal de GPS desde às 20h34. O tempo estava ruim na região no momento da decolagem.

Quem eram as pessoas a bordo

As vítimas do acidente foram André Feldman, de 50 anos, e a esposa, Juliana Elisa Alves Maria Feldman, de 49 anos. A informação foi confirmada pela CNN Brasil. Eles eram um casal, pai de uma menina de 12 anos que também estava no helicóptero,que foi resgatada com vida.

A família é de Americana, cidade do interior de São Paulo, para onde o helicóptero se dirigia.

O piloto da aeronave era Edenilson de Oliveira Costa. Segundo os bombeiros, ele foi resgatado consciente, apesar de abalado e com sede.

CEO de casa de apostas, as ‘Bets’

André Feldman era CEO da BIG Brazil International Games, que detém a marca Caesars Sportsbook no Brasil, famosa no setor de apostas esportivas, conhecidas como 'Bets', e detentora de cassinos em Las Vegas, nos Estados Unidos.

No começo de 2025, a Big Brazil recebeu autorização do governo federal para atuar em todo o Brasil, mas o empresário já representava a Caesars desde 2012 e operava no país desde 2015.

Em outubro de 2024, em entrevista à CNN, Feldman havia defendido a regulação do setor de apostas. “Tudo que tem vício tem que ter um controle muito forte por parte do estado”, afirmou.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />