Brasil é o país que mais dá importância e evita o desperdício de alimentos em casa, afirma estudo

Um estudo liderado pela Demanda Pesquisa e Desenvolvimento de Mercado, entre julho e agosto de 2024, revelou que o Brasil é o país que mais dá importância e evita o desperdício de alimentos em casa.

Intitulado “ESG Global Market Research”, o levantamento entrevistou quase nove mil pessoas em 15 países da América do Norte, da Europa e da Ásia e comparou o comportamento e o pensamento da população sobre a temática.

Dentre os brasileiros entrevistados, 92% acham a prática de evitar o desperdício importante e 86% o evitam de alguma forma. O país obteve o maior percentual em relação à temática.

O estudo também questionou os entrevistados sobre o comportamento quanto à separação e à reciclagem de resíduos: 90% afirmaram que é uma prática importante, porém, apenas 68% responderam que cultivam o hábito.

O país ficou em primeiro lugar no ranking entre os 15 países quanto ao que acreditam e desejam, porém, apenas na 13ª posição no que diz respeito à atitude, à frente apenas dos Estados Unidos e da Tailândia.

O “ESG Global Market Research” comparou dados obtidos na Alemanha, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Croácia, EUA, França, Grécia, Hungria, Itália, Reino Unido, Romênia, Suécia e Tailândia.

Para Silvio Pires de Paula, fundador e presidente da Demanda Pesquisa e Desenvolvimento de Mercado, a diferença da prática de evitar o desperdício de alimentos e reciclar o lixo pode ter relação com o resultado no bolso do brasileiro.

“Os resultados nos mostram que o brasileiro é um povo consciente da importância de uma mudança de comportamento para evitar impactos negativos ao meio ambiente. No entanto, percebemos que isso é bem mais presente quando há reflexo direto em seu bolso, como o desperdício de alimentos. Quando não há essa percepção tão clara do ponto de vista financeiro, a prática ainda é mais tímida”, explica.

A Demanda Pesquisa e Desenvolvimento de Mercado realiza pesquisas de mercado desde sua fundação, em 1967, e já desenvolveu mais de 8 mil projetos para mais de 800 empresas e entidades governamentais do Brasil e do mundo.