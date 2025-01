Santa Catarina deve voltar a enfrentar chuvas fortes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As chuvas fortes devem voltar a atingir parte de Santa Catarina nesta segunda-feira (20). Segundo a Defesa Civil estadual, entre a tarde e a noite de hoje, o avanço de uma frente fria associado à ação de um ciclone marítimo tende a causar temporais isolados, com raios, além de rajadas de vento e formação de granizo.

O alerta da Defesa Civil volta a deixar a população em alerta após um fim de semana sem registro de ocorrências graves relacionadas à precipitação pluviométrica. Na Grande Florianópolis, Médio e Baixo Vale do Itajaí, litorais norte e sul e no extremo leste do Alto Vale do Itajaí, e dos planaltos Norte e Sul, é alto o risco de alagamentos, enxurradas, destelhamentos e quedas de árvores e galhos, com os consequentes danos à rede elétrica.

As temperaturas devem se elevar entre amanhã (21) e quarta-feira (22), superando os 35 graus Celsius (ºC) em algumas áreas do Grande Oeste e do litoral catarinense, com risco baixo de temporais e outras intercorrências na divisa com o Paraná. Na quinta-feira (23), a previsão é que a instabilidade volte a ganhar força, com temporais se espalhando por todo o estado.



Na semana passada (foto em destaque), as chuvas fortes provocaram destruição no estado, desalojando famílias. Foi registrada ao menos uma morte, na cidade de Governador Celso Ramos, cuja prefeitura decretou situação de emergência, junto com outros 12 municípios catarinenses: Balneário Camboriú, Biguaçu, Camboriú, Florianópolis, Gaspar, Ilhota, Itapema, Porto Belo, São José, Palhoça, São Pedro de Alcântara e Tijucas.

Até o sábado (18), quando as chuvas deram uma breve trégua em boa parte do estado, a Secretaria Estadual da Proteção e Defesa Civil já contabilizava 320 desabrigados e 995 desalojados.