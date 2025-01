Auxílio Gás: Governo Lula garante benefício em 2025; entenda repercussão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após rumores do não pagamento do auxílio gás em 2025, o governo federal garantiu manter o benefício. O programa ficou sem recursos em caixa. As informações foram confirmadas pelo Estadão.

Ainda sem o orçamento de 2025 aprovado pelo Congresso, o programa não recebeu autorização orçamentária para pagamento neste ano. Mesmo com a aprovação, o valor previsto pelo governo, de R$ 600 milhões, seria suficiente apenas para uma das cinco parcelas necessárias para atender os beneficiários.

O Ministério de Desenvolvimento Social, responsável pelo programa, afirmou que não havia previsão para o pagamento do benefício nem divulgação de um calendário.

Governo federal garante pagamento

O pagamento da primeira parcela deve ser paga em fevereiro. "O governo federal reafirma seu compromisso com a manutenção do pagamento do Auxílio Gás para este ano de 2025″, diz a nota enviado ao Estadão.

“O benefício, que atende 5,5 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social, garante o acesso ao gás de cozinha e contribui para a segurança alimentar da população", finaliza o Ministério responsável pelos repasses.

Quem tem direito ao Auxílio Gás?

Entre os critérios estão:

Estar inscrito no CadÚnico ;

; Ter uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo ;

; Prioridade para as famílias que recebem outros benefícios sociais, como o Bolsa Família.



Possível calendário de pagamento

Veja como os pagamentos foram distribuídos bimestralmente em 2025, começando em fevereiro:

Fevereiro : Os pagamentos iniciam no dia 17 para aqueles com NIS final 1 e terminam em 28 de fevereiro para os titulares com NIS final 0.

: Os pagamentos iniciam no dia 17 para aqueles com NIS final 1 e terminam em 28 de fevereiro para os titulares com NIS final 0. Abril : Com feriados nacionais, como a Sexta-feira Santa e Tiradentes, os pagamentos começam em 15 de abril e terminam em 30 de abril.

: Com feriados nacionais, como a Sexta-feira Santa e Tiradentes, os pagamentos começam em 15 de abril e terminam em 30 de abril. Junho : Apesar do feriado de Corpus Christi, os depósitos vão de 16 a 30 de junho.

: Apesar do feriado de Corpus Christi, os depósitos vão de 16 a 30 de junho. Agosto : Iniciam em 18 de agosto e se estendem até o dia 29.

: Iniciam em 18 de agosto e se estendem até o dia 29. Outubro : A partir de 20 de outubro, os pagamentos acontecem até o final do mês, concluindo em 31 de outubro.

: A partir de 20 de outubro, os pagamentos acontecem até o final do mês, concluindo em 31 de outubro. Dezembro: Com começo mais cedo, em 10 de dezembro, e término em 23 de dezembro.

