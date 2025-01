Menina de 2 anos baleada na cabeça no Rio está em estado grave

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A menina foi atingida por um tiro enquanto estava no colo de sua mãe. O incidente ocorreu em meio a um tiroteio na Zona Norte do Rio

Menina de 2 anos baleado na cabeça, na Avenida João Ribeiro no Bairro de Pilares, no Rio de Janeiro, está em estado grave. Mirella Pinho Franciscon voltava da praia de Copacabana, no último domingo (26) e dormia no colo da mãe quando foi atingida por um tiro na cabeça.

A vítima foi atendida no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier e, por conta da gravidade do ferimento, acabou transferida para o Hospital Municipal Souza Aguiar.

A criança foi operada e permanece internada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI). O tiro que atingiu Mirella foi o primeiro caso de criança baleada na região metropolitana do Rio, no início de 2025.

Assaltantes

Segundo a Polícia Civil, mãe e filha ficaram em meio a um tiroteio, provocado por assaltantes. Na hora do crime, outras cinco crianças que também voltavam da praia com Mirella aguardavam um carro de aplicativo para retornar para casa.

Para o Instituto Fogo Cruzado, que contabiliza casos de violência, só em 2024 foram 26 crianças baleadas no Rio. Quatro morreram.

O levantamento do aplicativo indica que - desde de julho de 2016 - 698 pessoas entre zero e 17 anos foram baleadas no Rio, o que representa uma média de uma criança ou adolescente baleados a cada quatro dias. Desse total, 309 crianças e adolescentes acabaram morrendo.



*Colaborou Vladimir Platonow, repórter da TV Brasil