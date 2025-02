Chuva forte castigou, além do Recife, outras capitais do Nordeste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Além do Recife, as chuvas intensas também castigaram outras capitais do Nordeste. Em Maceió (AL), João Pessoa (PB) e Natal (RN), a população enfrentou transtornos com ruas alagadas e inundações de casas. Na capital potiguar, o principal cartão-postal da cidade, a praia de Ponta Negra, registrou a abertura de uma vala, na área onde está sendo realizada uma engorda, provocando alagamentos.

De acordo com o secretário municipal de Serviços Urbanos de Natal, Thiago Mesquita, a intervenção de pessoas que teriam aberto pequenas valas para que a água alagada na areia corresse para o mar provocou uma voçoroca, uma espécie de vala maior, que se abriu na área de engorda da praia de Ponta Negra, perto do Morro do Careca. De acordo com ele, com a correnteza, a voçoroca tomou proporções maiores. A prefeitura diz que pedirá uma investigação do caso, que classificou como crime ambiental.

CHUVA EM JOÃO PESSOA

João Pessoa registrou quase 200 milímetros de chuvas em 72 horas. O volume esperado para fevereiro era de 106,2 mm, seguindo a média histórica. O maior índice de chuvas foi registrado no Grotão, com 191,4 mm, seguido do Centro, com 152 mm e Manaíra, com 126 mm.

CHUVA EM MACEIÓ

Já em Maceió, nas últimas 24 horas, houve o registro de 66 mm de chuva, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O volume de chuva esperado para o mês de fevereiro é de, historicamente, 80,2 mm. A chuva forte que atingiu a capital alagoana desde essa quarta-feira (5) deixou duas pessoas feridas e cerca de 30 desalojadas