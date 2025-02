Desabamento de galpão deixa quatro feridos em Santos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O desabamento de um galpão no Terminal G3 do Porto de Santos deixou quatro feridos na manhã deste sábado (8), segundo informações da Defesa Civil. A estrutura de aproximadamente 2 mil metros quadrados e 12 metros de altura colapsou e caiu sobre quatro pessoas que trabalhavam no local.

As vítimas não ficaram soterradas. Uma delas está com traumatismo craniano e hemorragia interna e foi conduzida ao Pronto-Socorro da Santa Casa.

As outras vítimas tiveram ferimentos leves e foram conduzidas ao Pronto-Socorro da Unidade de Pronto Atendimento da zona noroeste.

A ocorrência mobilizou oito viaturas, entre equipes da Defesa Civil municipal, da polícia e do Corpo de Bombeiros. Ao menos dez bombeiros atuaram no resgate nesta manhã.