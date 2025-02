"Dor horrível", diz companheira de advogado que morreu em acidente aéreo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Na manhã desde sábado, 8, o Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo liberou os corpos das vítimas, e as urnas funerárias seguirão para Porto Alegre

A biomédica Francieli Pedrotti Rozales prestou uma homenagem ao companheiro Márcio Louzada Carpena, que morreu nessas sexta-feira, 7, em um acidente com um avião de pequeno porte, em São Paulo. Pela manhã, uma aeronave caiu na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

Além de Márcio, Gustavo Medeiros, que pilotava o avião, morreu. Sete pessoas que estavam na avenida sofreram ferimentos leves.

Em uma mensagem publicada nas redes sociais, Francieli lamentou a morte do advogado e agradeceu pelo tempo que passaram juntos. "Que dor horrível te perder... a vida é muito injusta! Um homem tão intenso, cheio de vontade de viver, com grandes projetos e sonhos", escreveu.

Rotinas do Casal

Ao longo do texto, Francieli citou hábitos da rotina do casal e disse que nunca se sentiu tão amada quanto ao lado de Márcio. "Como eu queria que fosse só um pesadelo, acordar, virar para o lado e te abraçar", afirmou. Francieli postou ainda uma série de fotos do casal e disse que sempre se lembrará dele e de como o companheiro a fazia sorrir.

Na manhã desde sábado, 8, o Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo liberou os corpos das vítimas. As urnas funerárias seguirão para Porto Alegre, onde será feito o sepultamento.

Em nota, o escritório de advocacia do qual Márcio era sócio afirmou que está tomando as providências necessárias para o translado dos corpos.