Incêndio atinge fábrica que fornece materias para escolas de samba do Rio de Janeiro

O local estava com dezenas de funcionários quando as chamas começaram; cerca de 60% dos tecidos usados em fantasias da Série Oura estão na fábrica

A fábrica Maximus Confecções, que fornece grande parte dos materiais de carnaval para escolas de samba do Rio de Janeiro sofreu um incêndio na manhã desta quarta-feira (12). O local, que fica bairro de Ramos, na Zona Norte da cidade, estava com dezenas de funcionários no momento em que fogo começou.

Pelo menos 12 funcionários ficaram feridos, quatro em estado grave, e muitos precisaram ser resgatados pelos bombeiros. Alguns se jogaram pelas janelas para se salvar. O governador do Rio, Cláudio Castro, informou que nove pessoas foram encaminhadas para hospitais da região.

Em entrevista à TV Globo, sobreviventes disseram que cerca de 30 pessoas dormiam na fábrica quando as chamas começaram, mas o local poderia ter até 100 pessoas. Eles relatam que a fábrica trabalha 24h por dia nesta reta final para o carnaval.

Diretores de escolas de samba do Rio estimam que em torno de 60% dos tecidos usados para confeccionar camisas e fantasias dos integrantes da Série Ouro são dessa fábrica.

A Série Ouro é a segunda divisão do carnaval do Rio. O presidente da LigaRJ, Hugo Júnior, responsável pela série, afirmou que “tudo indica que a perda de material foi total”.



Escolas de samba se pronunciam

A escola de samba Império Serrano disse, em nota, que “lamenta profundamente” o incêndio e que está focada em “garantir a segurança de todos os envolvidos”. Toda a produção das fantasias da escola para o Carnaval 2025 se encontra na fábrica.

Confira a nota:



O Império Serrano lamenta profundamente o incêndio que ocorre nas dependências da Maximus Confecções, nesta manhã, em Ramos. Informamos que toda a produção das fantasias do carnaval 2025 do Império Serrano se encontram na fábrica. Neste momento, estamos focados em garantir a… pic.twitter.com/6gt1GfVJp6 — Império Serrano (@gresimperio) February 12, 2025

Também em nota, a Unidos da Ponte lamentou o ocorrido e disse que toda sua produção de fantasias está na fábrica. "É de extrema importância garantir a segurança de todos que estavam no local", diz o texto.

A Liga RJ, responsável pelas agremiações da Série Ouro, disse que recebe com “profunda preocupação” a notícia do incêndio na Fábrica Maximus, que “desempenha um papel fundamental de fornecimento de materiais para as escolas de samba”.

A entidade diz que o incêndio “atinge diretamente o planejamento do Carnaval e toda a cadeia de produtiva”. A liga informa que vai convocar com urgência uma Assembleia Extraordinária para avaliar a situação.



*Em atualização