Tiroteio causa até pouso forçado de helicóptero no Rio de Janeiro

Secretaria da Segurança Pública do Rio informou que helicóptero foi alvejado com dois tiros e fez pouso forçado no Comando Naval da Marinha, na Penha

Um helicóptero da Polícia Militar foi atingido durante uma operação no Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira (12), e precisou fazer um pouso forçado. O tiroteio deixou cinco pessoas feridas - duas dentro de um ônibus que passava pela região - e provocou o fechamento da Avenida Brasil e da Linha Vermelha, nos dois sentidos.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública do Rio de Janeiro, durante o confronto, o helicóptero foi alvejado com dois tiros e fez um pouso forçado no Comando Naval da Marinha, na Penha. Naquele momento, policiais militares e civis realizavam uma ação conjunta para prender o traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão. Ele ganhou destaque após uma série de invasões de áreas rivais, a partir de 2019, e ao intitular a área sob seu controle de Complexo de Israel.

Tido como autoritário e vingativo, Peixão impôs seu domínio baseado no chamado fundamentalismo evangélico, expulsando praticantes de religiões afro-brasileiras. Ele estaria escondido no complexo de comunidades de Cordovil, Parada de Lucas e Vigário Geral, na zona norte do Rio.

Dois baleados no tiroteio foram levados ao Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, e um ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha (zona norte do Rio). Eles não correm risco de morrer, segundo a polícia. De acordo com a prefeitura de Duque de Caxias, uma mulher teve ferimentos superficiais no cotovelo esquerdo. Um homem identificado como André de Oliveira, de 50 anos, também teve só ferimentos superficiais e recebeu alta.

O ônibus da linha 774 (Madureira-Jardim América) foi atingido por um tiro e dez linhas precisaram ser desviadas, de acordo com o Rio Ônibus, o sindicato das empresas, que se queixou da situação em nota oficial. "Mais uma vez reiteramos o apelo às autoridades de segurança pública, ressaltando a necessidade urgente de se tomar providências para devolver o direito de viver em paz da população carioca."

O prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) também comentou a situação: "É muito ruim isso que acontece na cidade, (mas) nesse caso é bom porque, pelo menos, me parece que vão prender esse líder. Está mostrando que a polícia está agindo e, pelo jeito, cercando um delinquente, que está aterrorizando uma área da cidade."

MAIS PREJUÍZOS

Também por causa do tiroteio nas proximidades da estação de trens de Vigário Geral, o trecho entre Penha e Vigário Geral foi fechado para embarque e desembarque. Os criminosos atearam fogo em barricadas e incendiaram um caminhão na Cidade Alta para dificultar a entrada da polícia. Uma passarela também foi queimada.