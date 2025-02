PF investiga possível desvio em emendas parlamentares; assessor de deputado é alvo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Agentes cumprem 11 mandados de buscas e apreensão e dois mandados de busca pessoal em Brasília e no Rio Grande do Sul

A Polícia Federal cumpre, nesta quinta-feira (13), 11 mandados de busca e apreensão e dois mandados de busca pessoal, a fim de investigar crimes de desvios de recursos públicos, corrupção ativa e passiva. O dinheiro desviado iria para o Hospital Ana Nery, em Santa Cruz do Sul (RS).

A Operação EmendaFest realiza apreensões, expedidas pelo ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal (STF), nas cidades de Estrela/RS, Rosário do Sul/RS, Santa Cruz do Sul/RS, Venâncio Aires/RS, Lajeado/RS e Brasília/DF.

Segundo a Justiça, será determinado o afastamento do cargo e das funções públicas de dois investigados, além do bloqueio de valores de contas de pessoas físicas e jurídicas.

De acordo com a CNN Brasil, entre os alvos da operação, está um assessor do deputado federal Afonso Motta (PDT-RS).

*Matéria em atualização

