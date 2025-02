Festas de pré-Carnaval animam a cidade de Fortaleza

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O período de pré-Carnaval tem atraído visitantes e foliões para as festas privadas e públicas em Fortaleza, no Ceará. A maior prévia da cidade, o Bloquinho de Verão, chega ao seu último dia festa nesta temporada, neste sábado (15), reunindo artistas de renome nacional. Mas nas ruas, a cidade reuniu um público de 75.000 foliões na abertura do pré-Carnaval.

O Bloquinho de Verão chega ao seu último sábado com uma programação imperdível para os amantes da folia. Rafa & Pipo, Nattan, Felipe Amorim e Ávine Vinny vão comandar a animação do público, trazendo grandes sucessos. O evento acontece no Colosso Fortaleza e a abertura dos portões está marcada para as 15h.

O evento, que já se consolidou como um dos maiores do verão, acontece em um ambiente preparado para garantir conforto, segurança e diversão para os foliões, que reúnem-se ao longo de seis sábados.

FOLIA EM FORTALEZA

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), também anunciou a programação dos fins de semana de pré-Carnaval na cidade. Após reunir um público de 75.000 foliões na abertura, entre os polos da Praça do Ferreira, do Aterrinho da Praia de Iracema e do inédito Polo de Lazer do Conjunto Ceará, a programação se estende por 11 pontos distribuídos entre cinco regionais, sendo três deles novidade: Polo de Lazer Sargento Hermínio (São Gerardo), Praça da Lagoa de Messejana e Praça do Mirante (Morro Santa Terezinha).

A festa também continua em polos já tradicionais da cidade: Aterrinho da Praia de Iracema, Benfica, Centro Cultural Belchior, Mercado dos Pinhões, Mocinha, Passeio Público, Praça do Ferreira e Raimundo do Queijo

.