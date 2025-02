Vídeo: Incêndio atinge área dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Corpo de Bombeiros e Companhia de Engenharia de Tráfego do RJ (CET-Rio) foram acionados para a ocorrência nos Estúdios Globo, no Rio

Um incêndio atinge, na tarde desta terça-feira (18), a cidade cenográfica da novela Dona de Mim, da TV Globo. A área dos Estúdios Globo fica na Estrada dos Bandeirantes, nº 6.700, no bairro da Curicica, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Em uma rede social, o Centro de Operações do Rio, órgão ligado à prefeitura, informou que o Corpo de Bombeiros e a Companhia de Engenharia de Tráfego do RJ (CET-Rio) foram acionados.

Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 40 militares de 7 unidades estão atuando na ocorrência, com apoio de 13 viaturas e de drones da corporação com câmera térmica.

De acordo com comunicado da TV Globo, o incêndio atingiu a cidade cenográfica de Dona de Mim, próxima novela das 19h. Não havia gravação no local no momento e não há feridos.

Veja vídeo do incêndio:

Matéria em atualização