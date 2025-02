Vai brincar Carnaval? Confira dicas para uma folia mais segura

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com a chegada do mês de fevereiro, é iniciada a contagem regressiva para o Carnaval, que será comemorado no início de março, bem como os preparativos para curtir a folia.

Embora milhões de pessoas se juntem para celebrar nas ruas, a questão da segurança sempre preocupa alguns foliões.

A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) compartilha dicas úteis para garantir a segurança durante esse período festivo.

Proteja os seus dispositivos móveis

A aglomeração em eventos aumenta o risco de furtos, especialmente de celulares. Além de evitar expor carteira e celular, é aconselhável contratar um seguro para celular, proporcionando cobertura contra roubo, furto e quedas

Atualmente, existem 10 milhões de aparelhos segurados segundo dados da FenSeg.

Limite o valor de transferências do Pix

O Pix tornou-se o principal meio de pagamento no Brasil por sua facilidade e até pelo fato de algumas empresas, como as gigantes do varejo, oferecerem desconto para o seu uso.

Entretanto, o número de golpes e transferências indevidas também são representativos, por isso, além de garantir que o limite de transferência de seu Pix seja baixo e de confirmar os dados do recebedor do dinheiro, também é possível contratar o "Seguro Pix".

Esse modelo de seguro é individual e ofertado por instituições financeiras com apoio de suas próprias seguradoras ou parceiras. Os valores cobrados começam em R$ 2,90 por mês e chegam a R$ 32,90, dependendo do tipo de cobertura e do montante segurado.

Além disso, caso tenha sido vítima de um golpe, o consumidor deve registrar o pedido de devolução na sua instituição em até 80 dias da data em que o Pix foi disparado. A instituição financeira, por conta da ferramenta do Banco Central chamada Mecanismo Especial de Devolução (MED), é obrigada a adotar as medidas cabíveis.

Não viaje sem seguro

Seja dentro ou fora do Brasil, independente da obrigatoriedade, o seguro Viagem é uma ferramenta fundamental para dar mais tranquilidade para o folião. Além de cobrir extravio de bagagem, esse seguro reembolsa despesas médicas, consultas odontológicas, traslados médicos e oferece opções de reembolso em caso de cancelamento da viagem.

Manutenção preventiva do seu carro

Em períodos de feriados prolongados, os engarrafamentos são quase inevitáveis, por isso sempre faça a verificação preventiva do seu veículo para evitar transtornos no trajeto.

Mas, se mesmo assim, o seu carro apresentar algum problema mecânico no caminho, sinalize o local e chame a assistência 24 horas do seu seguro Automóvel. Em geral, as seguradoras disponibilizam o serviço de guincho para transporte do carro e, em determinados casos, oferecem o reparo no próprio local.

Medidas para proteger a sua casa

Se o seu Carnaval incluir férias prolongadas, contratar um seguro residencial pode ser interessante. Além de cobrir a reposição ou reparo de bens, esse produto cobre gastos extras em decorrência de incêndio, raio ou explosão. Coberturas para roubo e furto, preocupação comum dos moradores das grandes capitais, também estão disponíveis.

Além disso, garanta que todas as portas e janelas estão fechadas, de preferência com trincos e trancas; desligue a campainha, assim se alguma pessoa mal-intencionada quiser verificar se tem alguém em casa, ficará na dúvida; e procure sempre manter contato com os vizinhos para darem “uma olhadinha” na sua casa durante sua ausência.



A CNseg ressalta que, além do período de Carnaval, as precauções mencionadas anteriormente devem ser incorporadas em todos os momentos da vida. Ela enfatiza que o mercado segurador está sempre preparado com produtos adequados às necessidades da sociedade. Portanto, o contato com um corretor de seguros é essencial para ajustar o produto de acordo com as necessidades individuais ou coletivas, garantindo uma proteção eficaz em todas as circunstâncias.