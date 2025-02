Câmara de Vereadores de Salvador é evacuada após incêndio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Chamas começaram no ar-condicionado do Salão Nobre e atingiram o teto do prédio, levando à evacuação total do local, segundo autoridades

Um incêndio foi registrado no início da tarde desta segunda-feira (24) no Palácio da Câmara Municipal de Salvador, localizado na Praça Thomé de Souza, no Centro Histórico da capital baiana.

De acordo com informações do Correio, as chamas teriam começado no ar-condicionado do Salão Nobre do prédio.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e já estão no local para controlar o fogo e evitar maiores danos à estrutura. Segundo o chefe da Assistência Militar da Câmara, coronel Marcelo Grun, as chamas atingiram inicialmente o teto do edifício.

Por medida de segurança, o prédio foi totalmente evacuado e, até o momento, não há registro de feridos. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) interditou a rua de acesso à Câmara para facilitar o trabalho das equipes de emergência.

Prédio histórico e patrimônio cultural



O Palácio da Câmara Municipal de Salvador é uma das construções mais antigas da cidade, datando de 1696. O edifício possui grande importância histórica e arquitetônica, sendo reconhecido e protegido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Além disso, a Câmara Municipal está situada em uma área de grande relevância turística, próxima ao Elevador Lacerda, à Cruz Caída e ao Pelourinho. O incêndio levanta preocupações sobre possíveis danos à estrutura do prédio e ao seu acervo, que fazem parte da memória cultural da capital baiana.

As causas exatas do incêndio ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.