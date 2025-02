Carnaval 2025: confira qual será o horário de funcionamento dos bancos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O carnaval de 2025 vai modificar o horário de funcionamento das agências bancárias em todo o país. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não haverá atendimento presencial nos bancos na segunda (3) e terça-feira (4).

As compensações bancárias também não serão efetivadas nessas datas, incluindo a TED. Apesar da pausa, o atendimento será retomado na quarta-feira de Cinzas (5) a partir das 12h, no horário de Brasília (DF), com encerramento no horário normal de fechamento das agências.

Segundo a Febraban, nas localidades onde as agências fecham tradicionalmente antes das 15h, o início do expediente bancário será antecipado, garantindo o mínimo de 3 horas de atendimento presencial ao público.

Durante o carnaval, a Federação dos Bancos aconselha que os clientes utilizem, preferencialmente, os canais digitais, como sites e aplicativos dos bancos, para pagar contas e realizar transferências.

Pix funciona no Carnaval?

O Pix, ferramenta que opera 24 horas por dia, todos os dias e feriados, continuará funcionando normalmente, sem restrições.

Para boletos com vencimento em uma das datas sem compensação bancária, o pagamento poderá ser realizado sem acréscimo no dia útil seguinte, ou seja, no dia 5 de março (quarta-feira).

