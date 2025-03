Ônibus cai em ribanceira na Dutra; adolescente morre e 26 pessoas ficam feridas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Durante manobra realizada pelo motorista (do ônibus) uma das rodas do ônibus subiu no meio-fio e o veículo perdeu o equilíbrio, segundo a PRF

Um ônibus da empresa Viação 1001 caiu em uma ribanceira na Rodovia Presidente Dutra, na manhã desta quinta-feira (6). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo subiu o meio-fio e tombou após manobra do motorista. Um menino de 13 anos chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. 45 pessoas estavam dentro do ônibus. Ao todo, 26 pessoas ficaram feridas. O Estadão procurou a Viação 1001, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

"Durante manobra realizada pelo motorista (do ônibus) uma das rodas do ônibus subiu nesse meio-fio e o veículo perdeu o equilíbrio, caindo na ribanceira. Com o peso do ônibus a sarjeta do meio-fio danificou-se, mas o asfalto do acostamento está intacto."

Em entrevista à TV Globo, Daniel Nascimento, pai do menino de 13 anos, disse que o acidente ocorreu por imprudência do motorista

"Eu estava acordado, é difícil dormir numa viagem à noite, ainda mais sendo motorista. Eu lembro que o ônibus veio pra direita e caiu numa vala né? E ficou preso. O motorista, ao invés de puxar o maneco do freio e liberar os passageiros para descer em segurança, ele foi dar ré no ônibus. O ônibus tombou e matou meu filho. Meu filho só tinha 13 anos", disse.

FERIDOS

De acordo com os bombeiros, um homem de 23 anos teve um traumatismo de quadril e um adolescente de 15 teve ferimento na cabeça. Além disso, um homem de 36 anos e duas mulheres, de 22 e 31 anos, se queixavam de dores na costela, coluna e lombar. As seis vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e ao hospital.

Outras 11 vítimas foram socorridas no local pela CCR, concessionária da rodovia, e nove pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os 19 passageiros restantes não apresentavam ferimentos e foram encaminhados a um posto Graal próximo, conforme o Corpo de Bombeiros.