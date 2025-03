Presidente emérito do Grupo RBS será homenageado com o Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O presidente emérito do Grupo RBS (RS), o empresário Jayme Sirotsky, de 90 anos, é o homenageado com o Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa, concedido anualmente pelo Comitê de Liberdade de Expressão da Associação Nacional de Jornais (ANJ) a partir de decisão unânime da diretoria da entidade, que representa os principais jornais brasileiros.

Conhecido por seu espírito de inovação e de defesa a causas sociais, o empreendedor gaúcho receberá a premiação pela relevância de seu trabalho na defesa das liberdades de imprensa e de expressão nos âmbitos regional, nacional e internacional. O prêmio será entregue em cerimônia a se realizar no dia 27 de março (quinta-feira), às 18h, na residência do homenageado, em Porto Alegre.

“Sou muito grato ao receber esse reconhecimento através da mais significativa entidade do jornalismo brasileiro, a ANJ. Trata-se de um prêmio de muita honra para mim. Ao longo de muitos anos tenho defendido as liberdades de imprensa e de expressão. Na ANJ, que tive a honra de presidir por duas vezes, e em muitos outros fóruns no Brasil e no exterior. Como vice-presidente da SIP, participei da redação da Carta de Chapultepec, desde então, guia importante para o bom exercício do jornalismo. Na presidência da WAN, foram muitas missões pelos cinco continentes na defesa dessas ideias”, ressaltou Jayme Sirotsky.



Leia Também Fóssil de dinossauro de 230 milhões de anos é descoberto após chuvas no Rio Grande do Sul

Em paralelo à sua atuação como empresário, Jayme Sirotsky sempre esteve à frente de entidades, movimentos e iniciativas em defesa das liberdades de expressão e de imprensa. Ele foi o primeiro latino-americano a assumir a presidência da Associação Mundial de Jornais (WAN-IFRA), quando se consagrou como um reconhecido líder mundial de imprensa.

“A entrega desse prêmio a Jayme Sirotsky tem um sentido especial. Ele foi concedido por unanimidade por sua extraordinária trajetória em defesa da liberdade de imprensa dentro e fora do Brasil”, diz Marcelo Rech, presidente-executivo da ANJ. “Fez história ao levar para a Associação Mundial de Jornais os princípios e valores em defesa de uma imprensa livre que sempre defendeu nas suas atividades de comunicação no Brasil. É uma honra e uma alegria pessoal homenagearmos esse grande brasileiro”, completou.



Jayme Sirotsky presidiu a ANJ por dois mandatos e é um dos fundadores do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar). Em 2006, recebeu o certificado de Sócio Honorário da ANJ durante o 6º Congresso Brasileiro de Jornais, promovido pela entidade. Atuou ainda como dirigente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) e de entidades regionais.