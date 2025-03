‘Fale manso comigo’, diz Lula a Trump, em meio à busca de soluções para a taxação do aço

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Entraram em vigor nesta quarta-feira (12) as taxas de 25% sobre todo aço e alumínio importados pelos Estados Unidos. A medida, anunciada em fevereiro, vem mobilizando o governo Lula, que busca alternativas às tarifas junto ao governo americano.

Ontem, às vésperas de as tarifas entrarem em vigor, o presidente Lula reclamou da falta de diálogo imposta pelo presidente norte-americano, Donald Trump, e disse que Trump deve ‘falar manso’ e ‘com respeito’ com ele. A fala foi dita durante um evento em Minas Gerais, sem citar diretamente a taxação sobre aço e alumínio

"Não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado", disse o presidente.

Governo se mobiliza em busca de soluções

Com a aplicação das tarifas aplicadas pelos Estados Unidos, o governo Lula convocou uma reunião para esta quarta-feira para discutir a questão. Desde que as novas taxas foram anunciadas, em fevereiro, o governo vem falando em agir com reciprocidade e em buscar soluções diplomáticas.

Participam da reunião o Ministério da Indústria, o Palácio do Planalto e o Itamaraty.



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também tem uma reunião marcada para hoje, com o presidente executivo do Instituto Aço Brasil, Marco Pollo de Mello Lopes.

Além disso, na última semana, o vice-presidente Geraldo Alckmin se reuniu com representantes do Departamento de Comércio de Donald Trump para tentar negociar um adiamento da taxação sobre o aço e o alumínio brasileiros.

Taxação sobre aço e alumínio

As tarifas de 25% aplicadas sobre as importações de aço e alumínio pelos Estados Unidos nesta quarta são direcionadas a todos os fornecedores desses insumos para o país. Além do Brasil, que em 2024 foi o segundo maior fornecedor de aço para os EUA, as medidas também atingem outros grandes fornecedores, como Canadá, México e Coreia do Sul.

O governo americano justifica que as taxas visam impulsionar a indústria norte-americana com a criação de novos empregos. No entanto, especialistas avaliam que a medida deve encarecer as cadeias produtivas que utilizam aço e alumínio nos EUA.

As novas tarifas fazem parte de uma série de intervenções que Donald Trump vem fazendo no comércio internacional desde que voltou à Casa Branca, em janeiro.



