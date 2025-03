Lula diz que governo terá programa para financiar 'puxadinho'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira (14), que quer anunciar "logo, logo" uma nova política de crédito, agora voltada para a reforma de casas. Segundo ele, a pessoa que quiser construir um "puxadinho" vai ter crédito para fazê-lo.

A declaração foi feita durante cerimônia de entrega de 789 novas ambulâncias do Samu em Sorocaba, no interior de São Paulo. Na ocasião, o presidente confirmou também que irá anunciar na próxima terça-feira, 18, projeto que isenta de Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil mensais - uma promessa de campanha eleitoral.

"Uma outra coisa que quero anunciar logo, logo é um crédito para reforma de casa. O cara que quer fazer um banheiro, um quarto a mais para filha, alguma coisa a mais na garagem, mais uma cozinha, ele vai ter crédito para fazer esse puxadinho", disse o presidente. "É assim que a gente vai recuperar a grandeza do povo brasileiro."

Nesta semana, Lula já havia assinado medida provisória que reformula o crédito consignado para trabalhadores do setor privado. O consignado privado é um tipo de empréstimo em que o pagamento das parcelas é feito diretamente no contracheque, com desconto em folha. Assim, todos os trabalhadores com uma fonte de pagamento formal estarão aptos ao novo consignado.

Estímulo

O novo programa, batizado de "Crédito do Trabalhador", entrará em operação pelos bancos oficiais e privados a partir de 21 de março e é uma aposta do governo para servir de estímulo extra para a economia.

Apesar da defesa do governo, iniciativas desse tipo têm sido alvo de críticas de especialistas e no mercado, por acontecer num momento de alta da inflação - em fevereiro, o IPCA bateu em 1,31%, maior variação para o mês desde 2003 - e de expectativa de que o Banco Central mantenha a atual trajetória de alta dos juros. Na avaliação dos analistas, o programa deverá ter impacto sobre a atividade econômica e, por tabela, nos preços.

Lula voltou ainda a criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro devido à paralisação do programa Minha Casa, Minha Vida, que foi interrompido após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Ele afirmou que "prometeram Casa Verde e Amarela" e "não entregaram nada".