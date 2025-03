Suspeito morre e mulher fica ferida em tiroteio na Avenida Paralela

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

*Com informações do Jornal Correio

Um tiroteio na Avenida Paralela, uma das vias mais movimentadas de Salvador, resultou na morte de um homem e deixou uma mulher ferida.

O ocorrido foi na manhã desta sexta-feira (14), a Polícia Militar da Bahia informou que o suspeito foi levado ao Hospital Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos.A mulher, que estava como passageira de um mototáxi, foi internada em estado de saúde não divulgado.

Perserguição acontecia

De acordo com a PM, a troca de tiros teve início no bairro Trobogy, quando agentes do Batalhão Apolo avistaram um veículo com placa clonada.

A perseguição se iniciou, e, durante a fuga, dois suspeitos abandonaram o carro e seguiram a pé em direção ao bairro de Canabrava. A polícia segue realizando rondas na tentativa de capturar os fugitivos.

Em nota, a Polícia Militar relatou que a ação ocorreu enquanto agentes realizavam rondas na área e se depararam com um motorista realizando manobras perigosas. Ao tentarem abordar o veículo, os ocupantes atiraram contra os policiais, que reagiram à agressão.

Após a troca de tiros, os policiais apreenderam três pistolas de calibres .40, .45 e 9mm, além de munições.

O carro utilizado pelos criminosos, que havia sido identificado com placa clonada, foi apreendido. A polícia suspeita que o veículo estivesse envolvido em outras ações criminosas na capital baiana.

As autoridades seguem investigando o caso e realizando buscas na região para localizar os suspeitos que conseguiram fugir.

