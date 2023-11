Principal horário de novelas da Globo passa por momento dramático

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Houve um tempo que a Globo, em se tratando das novelas das 20h30 antes e 21h30 depois, pôde trabalhar com um time muito forte de autores.

Em uma dessas últimas formações, saía Aguinaldo Silva ou Benedito Ruy Barbosa, entrava Silvio de Abreu, que era substituído por Gilberto Braga, este por Manoel Carlos, depois a Glória Perez e daí por diante.

Não tinha erro. Um sucesso atrás do outro e um desespero para a concorrência.

Hoje, por diferentes razões, já não funciona bem assim. Walcyr Carrasco, sempre uma certeza nos diferentes horários que passou, está dividindo “Terra e Paixão” com Thelma Guedes. Primeira vez que ele faz isso. Bruno Luperi, por enquanto, tem se limitado a adaptação de sucessos do avô Benedito e, por último, dos nomes até aqui conhecidos, tem João Emanuel Carneiro. Mais ninguém.

O panorama é completamente outro.

Nos bastidores, entre Walcyr decidir parar de vez e a Glória não mais voltar, há muita informação conflitante, o que poderá dar ares ainda mais dramáticos a esta situação.

Manuela Dias, Lícia Manzo, Ricardo Linhares e a própria Thelma Guedes são alguns dos nomes lembrados, mas nenhum cravado.

O poderoso horário das 21h da Globo, ao que se lembre, nunca chegou a um momento de tanta indefinição.

TV Tudo

Bastidor

Pelo menos por enquanto, não estão previstas mudanças na grade de programação da CNN Brasil.

Isso é o que foi prometido pelo vice de Jornalismo, Virgílio Abranches, após comunicar os novos movimentos do departamento, em São Paulo e Brasília, agora comandados por Givanildo Menezes e Daniel Rittner, respectivamente.

Indefinição

Data hoje, o novo programa que o SBT vai lançar nas manhãs está só com a parte feminina resolvida: Regina Volpato e Michelle Barros.

Falta um homem, conforme o formato pré-estabelecido, e não tem nada fechado com ninguém. Só especulações.

Evento

Entre este novo programa diário das manhãs e mais um, à tarde, o SBT deverá promover um evento, ainda este ano, para imprensa e mercado, para anunciar o que virá por aí.

A própria Daniela Beyruti, que está à frente de tudo, se encarregará disso.

Contratação

Martha Meola, uma das protagonistas da série “Sintonia”, da Netflix, mas também com passagem por “Reis”, na Record, foi contratada pela HBO Max.

A atriz vai integrar o elenco de “Beleza Fatal”, como Kelly, produção já em gravação no eixo Rio-São Paulo.

Mensagem

Movimentando nomes da Dramaturgia, Variedades, Esporte e Jornalismo, a Globo iniciou as gravações da sua mensagem de fim de ano.

Fazendo prevalecer o conceito "Hoje a Festa é Sua", o filme vai valorizar a troca e a conversa com o público, que contribuiu com sugestões para a campanha. Karine Alves, Débora Ozório, Thati Lopes, Carolina Dieckmann, Regina Casé, Adriana Esteves, Deborah Secco, Kenya Sade e Sophie Charlotte são alguns nomes confirmados.

Festa especial

Em data ainda a ser anunciada, a TV Gazeta irá realizar a entrega do “Troféu Mesa Redonda” aos melhores do campeonato brasileiro e da temporada do futebol.

Pretende-se, desta vez, promover a maior de todos os tempos. Como destaque, Flávio Prado, que foi titular do programa e da própria premiação durante anos, tem presença confirmada.

Primeira parte

Está tudo certo para Luciano Huck dividir o “Domingão”, a partir dos programas do ano que vem. Produção trabalhando.

A primeira parte, antecedendo o futebol, terá um game, musicais e externas.

Record também

Já começaram as gravações para definir quem entregará presente para quem no “Família Record”.

Todo o elenco da casa foi chamado a participar. Faltam ser definidas a data de exibição e quais serão os apresentadores. O fim de ano da Record, também com as retrospectivas, Jornalismo e Famosos, terá ainda o final da “Fazenda” em 21 de dezembro.

De Reis para Rainha

O diretor Leonardo Miranda, responsável pela série “Reis” desde a segunda temporada, vai agora encarar um novo desafio na Record.

Ele estará à frente da superprodução “Rainha da Pérsia”, já em tempo de pré-produção na emissora e com estreia prevista para 2024.

Bate – Rebate

· Depois de uma participação especial nos primeiros capítulos, Pedro Marquez e Nany People (foto) foram reconvocados para “Fuzuê”...

· ... Seus personagens voltam à trama para desvendar um mistério sobre o tesouro e, claro, investir no lado comédia...

· ... Iniciativa que faz parte da nova fase da história.

· Atriz Alli Willow está na reta final das gravações de “Espécie Invasora”, do Globopolay. Expectativa de lançamento para 2025.

· Elisa Veeck entra em férias hoje na CNN Brasil. Julliana Lopes assume o seu lugar no “Live CNN”.

· Só para já deixar registrado: João Silva será o convidado desta terça-feira do “Programa de Todos os Programas”.

· Novo reality musical da Globo só vai estrear no segundo semestre...

· ... Por enquanto, só está no rascunho, ainda sem linhas definitivas e nem apresentador...

· ... Embora não faltem candidatos... e candidatas.

· “Jezabel”, na segunda que vem, estará de volta à tela da Record. O diretor Ajax Camacho alerta de que ela também ficou dois meses gravando no Marrocos.

C´est fini

Os próximos capítulos de “Terra e Paixão”, na Globo, vão marcar a nova fase de Petra, personagem de Débora Ozório.

Agora, cheia de atitude, voltará para a casa dos La Selva para ajudar Irene (Glória Pires) no andamento do divórcio e também vai se envolver em outras tramas.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!