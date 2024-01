Kajuru está na briga para derrubar lei que proíbe propaganda infantil na TV

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em conversa com o amigo, no caso dele também senador da República, Jorge Kajuru, (PSB-GO), senti o seu desejo e entusiasmo em também querer derrubar essa esdrúxula lei que proíbe propaganda infantil na TV aberta. E que, por consequência, extinguiu quase que totalmente a sua programação. Aliás, o grande erro foi, um dia, a sua criação, como algo tão nefasto, quanto atrasado.

O Projeto de Lei nº 2.628, de 2022, preposição em 24 artigos de autoria do senador Alessandro Vieira, propõe proteger crianças e adolescentes em ambientes digitais.

Como relator do PL na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Kajuru já pediu a retirada do artigo 10, que proíbe a publicidade infantil, uma briga que ele entrou pra valer, por considerar um absurdo e desrespeito total às emissoras de TV e ao próprio público.

E com absoluta segurança afirma que será vitorioso, porque já tem maioria dos senadores e também "a certeza que tudo voltará à melhor das normalidades".

Um guerreiro, era o que faltava. Agora, com o Kajuru, não falta mais. É muito bom verificar que esta luta, modestamente iniciada por aqui, vem ganhando corpo e está próxima de, muito em breve, chegar vitoriosamente ao seu final.

Movimento do bem

É muito bom verificar como esse movimento, enfim, vem ganhando força para acabar com essa absurda lei da propaganda infantil na TV aberta. O site Na Telinha, do Fabrício Falcheti e Sandro Nascimento, além de destinar ao assunto merecida atenção, tem promovido fóruns e trabalhado na proposição de incentivos.

De volta

A Record anuncia para fevereiro a reapresentação de "Gênesis", produção que movimentou centenas de profissionais. Juliana Boller, como Eva, é uma das atrações do seu elenco.

Coisa feia

Etarismo ou falta de educação mesmo, porque não tem outra, levou a Transamérica FM a dispensar os serviços - que sempre foram excelentes - do comentarista esportivo Henrique Guilherme. Felizmente, um dos seus companheiros teve a gentileza de ligar e avisar o que ia acontecer. E aconteceu, da pior forma possível.

Aniversário

Nesta quinta-feira, dia 25, data do aniversário de São Paulo, a TV Gazeta vai completar 54 anos. Entre as comemorações previstas, tendo em vista os dois acontecimentos, o programa "Mulheres" vai apresentar uma edição especial.

Copinha

A Globo vai transmitir a final da Copa São Paulo nesta quinta-feira. Só estava esperando os jogos de ontem à noite, para decidir se será para todo Brasil ou praças diretamente envolvidas.

Expectativa

O sorteio dos jogos da Sul-Americana deverá ser confirmado para março, como foi no ano passado e só aí o SBT terá possibilidades de compor sua agenda de transmissões. O Corinthians, até pelo elevado número de torcedores, terá prioridade, mas pretende-se fazer um trabalho para atender os demais, entre Inter, Cruzeiro, Athletico, Cuiabá e Fortaleza.

É o que se espera

Quem acompanha o dia a dia das gravações de "Renascer" garante que Marcos Palmeira vai "surpreender" como José Inocêncio, a partir da segunda fase. Que vai entregar um trabalho bem diferente do realizado em "Pantanal".

Descanso

Glenda Kozlowski, desta vez, não irá participar da cobertura carnavalesca da Band; no caso, os desfiles das escolas de samba da Série Ouro. Com programa diário, ao vivo, ela não poderá visitar os barracões, uma tarefa que considera imprescindível. Thaís Dias, mangueirense, e J.P. Vergueiro estarão na Sapucaí.

Gravando

Começaram ontem, no Rio, as gravações de "No Rancho Fundo", novela do Mario Teixeira, a substituta de "Elas por Elas" na Globo, faixa das 18h. A direção é de Alan Fitterman. A previsão de estreia continua 1º de abril.

