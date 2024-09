Produção de dramaturgia nacional credencia TVs no mercado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Você já parou pra pensar por que a Globo mantém três horários fixos de novelas nacionais, há décadas? A das seis, sete e nove da noite? E, que, vez por outra até inventa uma das “onze”, para exibição especial? Tudo isso, apesar do alardeado desgaste?

A melhor resposta de tudo se resume à simples reação do mercado, especialmente o público, evidentemente, e a propaganda, em suas diferentes ações, incluindo merchandising.

Dramaturgia exige investimentos dos mais elevados, mas, quando bem executada, entre cuidados de produção e escolhas corretas, o retorno, invariavelmente, é sempre dos mais compensadores.

E aqui, sem falsa modéstia, sabemos tratar com isso, assim como é por aí diferença que Globo, SBT e Record fazem com as suas realizações, não por acaso todo o empenho e dedicação.

É uma máquina que não para. Mesmo diante de uma concorrência que passou a ser mais poderosa nos últimos tempos, os resultados são altamente favoráveis, e estimulantes na busca de novos desafios.

Ao que também sempre se teve como verdade absoluta: toda rede de TV que se preza precisa de uma dramaturgia à altura. É o que temos.

Protagonista

Anna Melo no time de protagonistas de "Paulo, O Apóstolo" - Divulgação

A parceria Record-Seriella fechou a participação de Anna Melo no time de protagonistas da próxima série da casa, “Paulo, O Apóstolo”, escrita por Cristiane Cardoso, com direção de Leonardo Miranda.

Anna estreou no audiovisual na série “Desalma”, produzida pelo Globoplay, no papel de Halyna, aprendiz de bruxa e eleita a garota mais bela da cidade misteriosa.

Que mal pergunte

Existe, por parte do Kantar Ibope, a promessa de uma ferramenta que irá medir o desempenho de todo e qualquer conteúdo em todas as plataformas.

No mundo de hoje, exige-se para ontem. Tem muita audiência da TV, especialmente, “escapando pelo ladrão”.

Quer um exemplo?

Hoje, muitos desses conteúdos, além dos meios tradicionais, também passaram a ser distribuídos pelo YouTube.

Em determinados casos, apurados pela coluna, trata-se de números que são bem significativos, mas ainda não contabilizados.

Tabelinha

Debora Lamm, atriz e diretora - Globo

Fabricio Mamberti, diretor artístico de “Tô Nessa!”, novo humorístico da Globo para os domingos, convocou Débora Lamm para sua equipe.

Ela irá responder pelo trabalho de direção de palco e colaborar em todo processo de marcação com o elenco, que é liderado por Regina Casé.

Posso dizer?

Vem aí a nova “Fazenda”, que foi assunto no nosso “Programa de Todos os Programas” na terça-feira, com as presenças de Adriane Galisteu e do diretor Rodrigo Carelli, como sempre dando dicas interessantes sobre a temporada.

Por outra, desde que ela chegou, há quatro anos, nunca vi a Galisteu tão entusiasmada e pilhada como agora. Está lá em cima.

E outra

Nesta quinta, a partir das 14h, tem a coletiva de “A Fazenda”, direto das dependências de Itapecerica da Serra. Por aí se entenda jornalistas e influenciadores de todo o país. O novo campo de prova foi escolhido para o encontro.

Desta vez não serão anunciados os participantes, mas...

Tá valendo

Dos mais interessantes o investimento de praticamente todo o streaming daqui no segmento “True crime”, devido ao fato de estar em alta nos mercados internacionais.

Histórias, temos muitas, como também grandes profissionais, frente e por trás das câmeras, para encarar os desafios. Além do que movimenta o mercado de trabalho.

Um porém...

Só que nesse caso da série “Tremembé”, do Prime Video e Paranoid, não dava para ser menos preguiçosos? Marina Ruy Barbosa e Felipe Simas de novo?

Nada contra os atores, muito talentosos, por sinal. Mas já é “a terceira” juntos – “Totalmente Demais” e “Fuzuê” antes, e agora a série. Ou alguém não se tocou disso. Já podem pedir música...

Nível superior

Toda essa pegada mais forte dos personagens de Nicolas Prattes e Agatha Moreira nos primeiros capítulos de “Mania de Você” têm proporcionado frequentes comentários nas redes sociais.

Entre os muitos, quase a certeza que o tal “beijo técnico” virou “peça de museu”.

Estrela

Margarida Corceiro interpreta Eva, uma das protagonistas de "Huila" - Instagram

A jovem atriz portuguesa Margarida Corceiro interpreta Eva, uma das protagonistas de “Huila”, novo trabalho do diretor brasileiro Edgard Miranda para a TVI, de Portugal.

Os primeiros trabalhos de gravação aconteceram na África. Estreia marcada para novembro.

Debate

Leão Serva, diretor internacional de jornalismo, vai mediar o debate da TV Cultura, neste domingo, a partir das 22h, com candidatos a prefeito de São Paulo. Transmissão direto do Teatro B32.

Estão confirmadas as participações de Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (Novo), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB).

Bate – Rebate

· Luiz Andreoli, em sua volta à TV, vai estrear no dia 23 na RTN TV, das 12h às 13h...

· ... Promessa de muito esporte, jornalismo e entretenimento, de segunda a sexta, ao vivo.

· A Zapping Sports está completando quatro meses de operação, com mais de 300 horas de programação ao vivo e já somando 15 direitos de transmissão exclusivos.

· Nesta quinta, Élcio Coronato estreia a segunda temporada do “E se fosse você?”, no “Hoje em Dia”.

· Record já tem presença confirmada nas próximas principais feiras de conteúdo...

· ... Casos de Gwangju Ace Fair 2024, na Korea, entre 26 a 29 de setembro; Dubai Content e MIP Cancún, em novembro, e o ATF/Singapura, em dezembro.

· Hoje tem futebol na Globo depois de “Mania de Você”...

· ... Rede dividida para Flamengo e Bahia, em uma grande maioria, e Atlético MG e São Paulo. Copa do Brasil.

· Velha questão: funcionários do SBT estão acompanhando atentamente as discussões sobre temas como horas extras e registro de ponto, quando envolver trabalhos externos....

· ... Há o entendimento que apenas duas horas extras por dia são insuficientes.

· Mylena Ciribelli é a convidada de Daniela Albuquerque no “Sensacional” desta quinta, às 22h50, pela Rede TV!.

C´est fini

Também dentro da linha “true crime”, a Netflix confirma para o próximo dia 26 a estreia do documentário “A Vítima Invisível: O Caso Eliza Samudio”.

Um caso que chocou o Brasil.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!