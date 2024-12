Flávio Rico: O que aconteceria se... não houvessem formatos de fora na televisão brasileira?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Como seria uma TV sem BBB, Fazenda, MasterChef, Dança dos Famosos...? Já pensou se tudo aqui tivesse apenas as mãos dos nossos profissionais

Pegando carona num grande sucesso do Disney+, a animação “O Que Aconteceria Se ...”, em que seus principais heróis aparecem em linhas do tempo alternativas, alguém, hoje, consegue imaginar uma televisão brasileira sem “Big Brother”, “A Fazenda”, “Masterchef”, “Dança dos Famosos”, ou outros tantos, também de fora, espalhados pelas plataformas de streaming?

Já pensou se tudo aqui, como aconteceu por muito tempo, tivesse apenas as mãos dos nossos profissionais?

Fica até impossível fantasiar, mesmo porque a globalização em curso, de forma absolutamente natural, jamais voltará a permitir. Só em outro mundo mesmo.

Porque nesse, especialmente aqui no nosso, com essa irreversibilidade foi tão levada a sério, já está estabelecida a reality-dependência, com todos os exageros que nem têm direito.

Noves fora aos programas de auditório, não existe praticamente mais nada, made in Brazil, entre musicais ou humorísticos e por aí já se vão quase 30 anos. Ou desde o instante em que o SBT resolveu botar no ar, indevidamente, uma “Casa dos Artistas” à imagem e semelhança do “Big Brother”.

Fato é que, após isso, a acomodação tomou conta. Se aposentou a criatividade, para se dar ao trabalho de só colocar no micro-ondas e requentar o que chega de fora.

Nem vontade mais existe de fazer qualquer cosia. É daí para pior, lamentavelmente.

Anote



Já é possível cravar, sim, um acordo entre o SBT e a produtora do Boninho com Júlio Casares, que passará a valer, oficialmente, a partir dos primeiros dias de 2025.

Por aí, se entenda, a produção de um reality show, possivelmente de confinamento, além de outros conteúdos.

Merecimento

Willian Bonner segue como número 1 na ordem dos apresentadores de telejornais da Globo. Mas hoje ninguém mais tem dúvida que César Tralli é o número dois, com todo louvor e merecimentos.

Aliás, um reconhecimento devido a alguém que soube construir a sua carreira, desde o comecinho em A Gazeta Esportiva, com muita dedicação e seriedade.

Incontestável

As novelas turcas, chegando pelos cantinhos, hoje estão entre as mais procuradas pela televisão do mundo inteiro.

O interessante é que a grande maioria delas se destaca pela simplicidade, lembrando muito o que já fizemos por aqui durante muito tempo.

Sucesso na Record

“Força de Mulher”, agora com a sua segunda temporada em exibição, foi o grande achado da Record neste último ano.

Em contraste flagrante com as produções religiosas, a novela turca impressiona pelo seu despojamento. Simples e direta.

(Özge Özpirinçci – Divulgação Record)

Outro exemplo

“A Sonhadora”, outra produção turca, é hoje uma das mais buscadas no cardápio da Globoplay.

Um desempenho que desde o seu lançamento, no final de setembro, chama a atenção.

Tecnologia

A Globo solicitou o registro da marca “Antártida”, para um novo filme, e aguarda prazo de apresentação de oposição.

Esse projeto, aliás, é dos mais interessantes, porque é gravado 100% com produção virtual, destacando uma trama de suspense passada na Antártida, na Estação Científica Brasileira.



Historinha

Tempos atrás, devido às dificuldades com viagens e comunicação, se considerou uma loucura a Rede Manchete gravar no Pantanal, no final dos anos 1980, aquele que seria um dos maiores sucessos da televisão brasileira, escrito por Benedito Ruy Barbosa.

No recente remake da Globo, já não foi necessário repetir o malabarismo daquela época. E o curioso é que, hoje, os mecanismos disponibilizados permitiriam fazer um “Pantanal - Parte 3”, brincando, sem sair do estúdio.

Tempo de férias

O “Domingo Legal”, já neste próximo final de semana, diferentemente do que acontece, irá ao ar todo gravado, como um especial de Natal.

E assim será durante todo o período de férias. Volta, ao vivo, só em 9 de fevereiro.

Em compensação

De acordo com determinações do diretor Marcio Esquilo, o “Fofocalizando” vai seguir com a sua vidinha de sempre.

As exceções, por aí entenda-se gravados, serão só nos dias 25 e 1º de janeiro. É a primeira vez que isso vai acontecer.

Ambiente

José Luiz Datena e o Comandante Hamilton, um contra o outro, foram os convidados do “Jogo das Três Pistas”, do “Programa Silvio Santos, com Patrícia Abravanel”.

Vai ao ar no dia 2 de fevereiro.

Bate – Rebate

· Nesta quinta, 10h da manhã, no Cinemark do Cidade Jardim, tem a pré-estreia do documentário “Além do Look”...

· ... Trata-se de um mergulho na trajetória de Sabrina Sato no universo da moda, para o GNT e Globoplay.

· Desde a saída de Milton Neves, não se encontrou um nome à altura para apresentar o “Domingo Esportivo Bandeirantes”...

· ... Eduardo Castro vinha ocupando parte do horário do Milton, das 9h às 12h, até a sua demissão na última sexta-feira...

· ... O nome da vez para 2025 é o de Leandro Quesada, que hoje compõe a equipe de esportes da BandNews FM.

· Com a série “Reis” alcançando a marca de 13 temporadas, vários atores conseguiram interpretar até 3 ou 4 personagens diferentes nessa produção...

· ... Lorenzo Mello, ator-mirim, só para se ter uma ideia, vai para o seu terceiro papel em “Reis”, agora na temporada de despedida – “A Esperança”.

· Não se deve esperar, em se tratando de direitos, grandes novidades esportivas no SBT em 2025...

· ... A Liga dos Campeões e a Sul-Americana seguirão como suas principais atrações.

· Hoje, 22h30, chega ao fim mais uma “A Fazenda” na Record.

C´est fini

A nova edição do Grammy está confirmada para o dia 2 de fevereiro, na Crypto.com Arena, em Los Angeles.

Anita será uma das atrações e o canal TNT, como tem feito nos últimos anos, fará a transmissão, ao vivo, já a partir do começo da noite.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

