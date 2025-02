Flávio Ricco: Nos seus 60 anos, a Globo sempre teve gente de televisão fazendo televisão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Boni e Walter Clark, imagine você, foram só os dois primeiros profissionais do mercado a serem chamados e, depois ou junto com eles, outros talentos

Você pode gostar ou até não da Globo, mesmo porque é um direito de cada um; no entanto, pelo menos aqui no nosso quintal, devemos todos reconhecer que nesses seus 60 anos de vida, ninguém até agora conseguiu fazer televisão melhor do que ela.

A sua liderança, de tanto tempo, mostra-se como fato único, incontestável. Não aconteceu por acaso, porque desde os primórdios da sua existência, existiu, por parte do seu criador, a sabedoria de colocar pessoas certas nos lugares certos.

Boni e Walter Clark, imagine você, foram só os dois primeiros profissionais do mercado a serem chamados e, depois ou junto com eles, outros grandes talentos, como Daniel Filho, Armando Nogueira, Augusto Cesar Vannucci, Carlos Manga, Nilton Travesso e inúmeros outros, até chegar aos dias atuais, e continua sendo assim.

E a Globo veio ser a Globo porque soube impor o nosso próprio jeito de fazer novelas, com entretenimento e também se impor no jornalismo e esporte.

Para o nosso orgulho, hoje coloca-se, sem favor algum, entre as maiores do mundo, sabendo sempre voltar seus olhares ao que ainda pode vir a ser importante para o seu crescimento. Gente de televisão, fazendo televisão. Simples assim, como uma receita de bolo.

Vai que vai

O programa “Viver Sertanejo”, comandado pelo cantor Daniel nas manhãs de domingo da Globo, no projeto inicial iria até 30 de março.

Mas vai seguir no ar pelo menos até dezembro, como produto fixo de grade.





Estrelas

Amigas há muitos anos, Lucélia Santos e Regina Duarte se reencontraram no sábado, na festa de inauguração do novo Teatro D-Jaraguá, no centro histórico de São Paulo.

Uma prova de que a verdadeira amizade é maior que diferentes caminhos políticos.

Lucélia Santos e Regina Duarte - Divulgação

Reaproximação

Falando em Regina Duarte, sem dúvida uma de nossas maiores atrizes, ela gravou, em off, uma participação na chamada da edição especial de “Uma História de Amor”, de Manoel Carlos, no ar a partir de 10 de fevereiro.

Que seja o início de algo maior.





Zé também

José Mayer, após ser dispensado pela Globo, optou por se distanciar da TV e priorizar a família. Recentemente, em meio a boatos sobre sua volta à emissora, declarou que não recebeu convite de ninguém.

Fora de lá, ele continua marcando presença em várias reprises. É um dos protagonistas de “História de Amor”.

Retomada

No dia de ontem, Danilo Gentili e o seu pessoal retomaram as gravações do “The Noite” no SBT.

Por enquanto, segue o jogo.

Caso Cátia

Em relação à nota publicada ontem de que ainda não tem um novo diretor para Cátia Fonseca na Band, a emissora colocou Ariel Jacobowitz (ex-SBT) à disposição do “Melhor da Tarde”.

Mas, não será ele, segundo se informa.

De qualquer forma, seja quem for o escolhido, Ariel estará acima dele, por fazer parte do Artístico da Band. Novela nos momentos finais.

Pela porta da frente

O experiente Mauro Naves vai aproveitar esta semana para rescindir o contrato com a ESPN e imediatamente acertar um novo, no Prime Video, e descansar um pouco, antes da estreia na Copa do Brasil. Falta definir se numa transmissão de Rômulo Mendonça ou Galvão Bueno. Sai pela porta da frente e decidido a diminuir o ritmo de trabalho.

Novelão

A Globo não esconde a empolgação com a próxima novela de Gloria Perez para a fila das 21h. Diz que o projeto “promete deixar o público arrepiado”, com uma novela repleta de suspense e viradas dramáticas, explorando temas, como amor, traição, sede de vingança, poder e ambição.

Ingredientes característicos de puro novelão.

Previsão

Ao mercado, a Globo informou que o próximo trabalho de Gloria, em 197 capítulos, estreia em 20 de outubro, logo após o remake de “Vale Tudo”.

De qualquer forma, vale informar que “Três Graças”, de Aguinaldo Silva, está pronta para entrar em campo, caso precisem mexer nesse cronograma.

Locação

Sobre a nova fase do “Acerte ou Caia!”, sucesso da Record nas tardes de domingo, já ficou combinado que as gravações não serão nos estúdios da Barra Funda.

Os trabalhos irão acontecer em outro ponto de São Paulo, escolhido especialmente para o programa de Tom Cavalcante e alvo de grande investimento.

Bate-Rebate

· A apresentadora e jornalista Adriana Araújo e o ator Odilon Wagner são os convidados de Gabriel Chalita no “Arena dos Saberes”, que vai ao nesta quinta-feira, às 20h, na TV Cultura.

· Um ajuste: o programa “Quem Sabe, Ganha”, agora comandado por André Vasco, estreia dia 3 de fevereiro na Univesp TV...

· ... Já na TV Cultura, tudo certo: em 9 de março.

· Nesta quinta-feira, a Band transmite partidas de dois campeonatos diferentes...

· ... Às 17h, a emissora leva ao ar Roma X Eintracht Frankfurt, pela Liga Europa, com narração de Téo José e comentários de Velloso e Julio Gomes...

· ...E, a partir das 21h, direto do Maracanã, a emissora exibe o duelo entre Flamengo e Sampaio Correa...

· ... O jogo do Campeonato Carioca contará com narração de Sergio Mauricio, com comentários de Athirson e Ricardo Rocha.

· A Max e o Discovery Home & Health anunciaram o início da produção de um novo reality...

· ... Comandado pela modelo e influenciadora Ellen Milgrau, o programa apresentará histórias de pessoas que perderam o controle da organização de suas próprias casas e trará soluções práticas para ajudá-las a recuperar o equilíbrio interno e externo.

C´est fini

O “The Masked Singer Brasil”, apresentado por Eliana, registrou recorde de audiência da temporada domingo, em São Paulo, com 11 pontos e 22% de participação.

No Rio de Janeiro, 12 pontos e 24% de participação; e no PNT também com 11 pontos e 22% de participação - assim como em São Paulo. O programa segue líder na TV aberta desde a estreia.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!