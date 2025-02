SBT quer distância do modelo de novela produzido pela Globo: Emissora da família Abravanel prioriza formato "para a família"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O SBT, independentemente de audiência, não pretende abandonar a produção de novelas (ou séries) infantis. Mas por que essa insistência em um filão, agora anunciado como “novela para a família”, se o mesmo, já há algum tempo, não possui mais poder de reação?

Bem, primeiro é preciso lembrar que o formato em questão, sucesso em outros tempos e responsável por lançar nomes como Larissa Manoela, Jean Paulo Campos, Maísa Silva, entre outros, tinha a aprovação de Silvio Santos.

Enquanto esteve à frente de tudo, SS sempre defendeu o núcleo, conduzido pela esposa Iris Abravanel – chamada por ele de “noveleira”.

Além disso, trata-se de um caminho diferente dos trilhados pelas concorrentes diretas. O SBT não tem o menor interesse em copiar o padrão oferecido pela Globo, com suas novelas de época, remakes e atuais, que visa atingir públicos os mais diferentes, enquanto a Record, continua centrada nos textos bíblicos, mas já saboreando o sucesso de uma produção turca, “Força de mulher”.

A emissora das Abravanel claramente se coloca como uma opção, algo que chegou a funcionar durante um bom tempo, e ainda anuncia-se preocupada com a formação do “público de amanhã” – que era outra bandeira de Silvio Santos.

Só que hoje, com as facilidades da internet, YouTube, celular e outras ferramentas, a impressão é que o público infantojuvenil não está mais tão interessado assim em novelas.

Ao SBT, resta entender esse novo momento ou tentar se reinventar de outra maneira. É complicado.

TV Tudo

Rumores

O fato de “Mania de Você” não ter rendido o que dela se esperava acaba por desencadear muitas informações nos seus bastidores, principalmente sobre descontentamento de elenco.

A última envolve Nicolas Prattes, a ponto de especularem que ele não volta mais às gravações.

Figurante de luxo

O que se sabe é que Nicolas Prattes trabalhou normalmente na terça e grava de novo na semana que vem.

Mas, para protagonista, meio que virou um figurante de luxo. Tá estranho. Parece que virou a novela do Chay.

Nicolas Prattes, o Rudá em Mania de Você: alvo de rumores - crédito: Globo/ Manoella Mello

CNN

Nesta sexta-feira, a CNN dispara a cobertura para a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, que acontece sábado.

Começa com Bastidores CNN, CNN Prime Time e WW em um espaço montado na sede do Legislativo federal.

Aliás, no sábado, a transmissão terá 12h de duração.

GloboNews

A GloboNews, sábado, dia das eleições legislativas, terá edições especiais do Conexão GloboNews, das 9h às 12h; do GloboNews Mais, das 12h às 16h; e do Estúdio i, das 16h às 19h, com apresentação, respectivamente, de Camila Bomfim, Julia Duailibi e Andréia Sadi que também estarão na capital federal.

Imagem de Andréia Sadi - Crédito: Globo/ Estevam Avellar

Perguntar não ofende 1

Quando o SBT resolveu apostar na parceria com a Warner Bros. Discovery para a transmissão da Liga dos Campeões nas próximas temporadas, não era sabido que a rodada que definiria as equipes que avançam para as oitavas e playoffs aconteceria no mesmo dia e horário e todos numa quarta-feira?

Apesar de o SBT ter seu dia de transmissão na terça-feira, não caberia um pedido de exceção mudando o dia da aberta para a quarta com um jogo exclusivo?

Perguntar não ofende 2

Ainda em relação a esse episódio contratual que barrou a transmissão da Liga em TV aberta, tanto a Warner quanto a UEFA certamente entenderiam o prejuízo de deixar uma competição tão importante e com jogos decisivos longe da grande massa.

Imagine a angústia dos patrocinadores que compraram cotas do SBT. Será que leram o contrato?

Um cavalheiro

O autor Ricardo Linhares, contratado da Globo, emocionou os colegas de “Beleza Fatal”, primeira novela da Max, com uma declaração nas redes sociais.

“Adorando! Novelão raiz! Parabéns a todos! Mas não cabem todos aqui”, escreveu Linhares. A trama ocupa o primeiro lugar no Top 10 de séries da plataforma.

A propósito

Camila Pitanga, estrela de “Beleza Fatal”, fará participação especial no primeiro capítulo de “Dona de mim”, próxima das 19h na Globo.

Ela viverá a mãe da pequena Sofia, que na passagem de tempo ganha interpretação de Elis Cabral. Sei não... Acho que essa trama está diretamente ligada a Clara Moneke.

Filme do Cabelinho

Amir Haddad integra o elenco de “Confia: Sonho de Cria”, comédia romântica protagonizada por MC Cabelinho, que estreia dia 8 de fevereiro no Globoplay.

Na história, ele faz o Seu Carlos, dono do Lanchudo, lanchonete onde Nando, personagem do Cabelinho, trabalha como entregador enquanto batalha por uma chance no mundo do rap.

Imagem de Mc Cabelinho e Amir Haddad - Crédito: Helena Barreto/Globo

Reforço

A próxima temporada do “Vai que Cola”, mais curta, terá uma nova personagem.

O pessoal já iniciou a busca por esse nome.

Bate-Rebate

Os principais nomes da dramaturgia do SBT continuam em período de férias...

... A produção atual ainda tem capítulos a perder de vista.

Mario Meirelles, novo diretor do “Melhor da Tarde”, fez um tour ontem pela Band...

... Ele conheceu as instalações e foi apresentado aos novos colegas de trabalho.

Falam que o Rafael Colombo, agora ex-Pan, além da rádio CBN, pode chegar à GloboNews.

Segundo o estafe de Mariana Rios, não houve nenhuma conversa para que ela venha a comandar um novo programa na Record...

... No caso, o “Flirty Dancing”.

A TV Brasil exibe o clássico Bahia x Vitória, o duelo Ba-Vi, na jornada esportiva deste sábado, às 16h, pela sexta rodada do Campeonato Baiano, direto da Arena Fonte Nova, em Salvador.

“Super Bowl” na Rede TV!: Gabriel Golim e Pathy dos Reis embarcam para Nova Orleans, para a cobertura da partida entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, que definirá o campeão da temporada.

C´est fini

O “Brasil Urgente”, da Band, começou a usar nesta semana a inteligência artificial para a reconstituição de crimes. O projeto, formatado e desenvolvido pela equipe de Jornalismo, foi colocado em prática pela Vibra, spin-off de tecnologia e estrategista digital do Grupo Bandeirantes.

O núcleo de aplicação de IA, entre outras demandas, produz vídeos utilizando 100% de tecnologia. Inicialmente, o instrumento será usado nas reportagens do jornalístico comandado por Joel Datena, mas a ideia é que ele sirva como suporte para outros programas da casa.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!