Por que o remake de Vale Tudo desperta tanta desconfiança? Será que é proibido mexer em um dos maiores sucessos da TV brasileira?

A nova versão de “Vale Tudo”, escrita por Manuela Dias e baseada no original de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères tem estreia marcada para março, como parte do pacote comemorativo dos 60 anos da Globo. Elenco fechado e gravações a todo vapor no Rio e nas locações.

O curioso é que, desde que o projeto foi anunciado, sempre surgiram posições desfavoráveis, a começar pela escolha da roteirista principal, que conhecidamente se sai muito melhor no universo das séries e já teve inclusive alguns problemas com a equipe.

Também se questionou, lá atrás, o fato do experiente Aguinaldo Silva (novamente na casa) não ter sido chamado/consultado.

Por sua vez, a titular já deixou bem claro que trará várias e necessárias atualizações à história, cujo original foi ao ar entre 16 de maio de 1988 até 6 de janeiro de 1989, tendo como pano de fundo a corrupção e a falta de ética.

O elenco monstruoso da primeira, com Regina Duarte, Antônio Fagundes, Gloria Pires, Beatriz Segall, Cassia Kis, Carlos Alberto Ricelli, Renata Sorrah, Reginaldo Faria e Lídia Brondi também já “mete medo”.

Seus substitutos irão corresponder? Em especial, os nomes chamados para fazer Odete Roitman, Raquel Accioli e Maria de Fátima?

A nova Vale Tudo já provoca todos esses questionamentos, como se fosse até proibido mexer com “a novela das novelas”, como a Globo a vem tratando nas chamadas.

Manuela Dias e o diretor Paulo Silvestrini têm uma batata quente nas mãos.

Se vão dar conta dessa responsabilidade? Respostas, a partir de 31 de março.

Novos ares

Após o Prime Video contratar Galvão Bueno e Mauro Naves para a transmissão da Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, surgiu a curiosidade em saber se o craque Tino Marcos, também ex-Globo, poderia embarcar nessa jornada e retomar a parceria com os colegas.

Só que o experiente repórter, hoje mais presente em publicidades, parece ter outros planos que não incluem maratona nos campos de futebol.

O que ele disse

Em contato com a coluna, Tino Marcos declarou o seguinte: “eu tô num modelo de vida que não combina com nada de forma continuada. Uma filha na Irlanda, outra na Bahia. Minha mulher se aposentou. Então, a gente vive pulando de galho”.

Elogios a Galvão

Tino Marcos, ainda nesse contato, não poupou elogios a Galvão Bueno.

“O Galvão é uma máquina! Tem uma energia que só vi em Léo Batista. É um realizador e um gerador de oportunidades profissionais pra muitos companheiros que eu conheço e quero bem.”

Vamos acertar

As gravações da próxima temporada do programa “Acerte ou Caia!”, comandado por Tom Cavalcante, vão acontecer no complexo Quanta Estúdios, na Vila Leopoldina, em São Paulo.

Na sede da Record, na Barra Funda, não haveria condições, porque não tem estúdio com pé direito necessário lá dentro.

TV aberta

“Beleza Fatal”, ainda em seus primeiros passos na Max, ocupará a faixa das 20h30 na programação da Band, a partir de março.

Todos trabalham com essa certeza. Portanto, o principal jornal entregando para novela, como já é característico na sua grade.

Passo seguinte

Com a chegada de “Beleza Fatal”, resta definir os novos rumos do “Melhor da Noite”.

Um assunto que já deve estar recebendo a merecida atenção no Morumbi.

Temporada final

Malu Lazari, após viver Darya em “A Rainha da Pérsia”, interpreta Kézia na 13ª e última temporada da série “Reis”, da Record.

A personagem é definida como “uma jovem moabita forte, doce e amável, que se entrega ao Deus de Israel e tem como família Davina e Baraquias, seus pais de criação”.

Malu Lazari - Montenegro/ Divulgação

Depois do BBB

Record já dispensa mais atenção aos preparativos de estreia da próxima temporada do “Power Couple”, agora pilotado por Rafa Brites e Felipe Andreoli.

Estrategicamente, um lançamento programado após a final da atual edição do “BBB”.

Fazendo trabalhos desde 2019 entre Brasil e Espanha, Eliot Tosta está no elenco da elogiada “Santo”, da Netflix. Ele aguarda a estreia para este ano das séries “Impuros – 6 temporada”, na Disney+, e “Arcanjo Renegado – 4 temporada”, no Globoplay, e dos longas “Por Um Fio”, baseado no livro homônimo de Drauzio Varella, e “Asa Branca – a voz da arena”, que conta a vida do locutor de rodeio homônimo.

Pequena Lô

A ex-BBB Isabelle Nogueira será a entrevista da Pequena Lô, dia 5, a partir das 20h, na estreia do talk show "No Divã com a Lô".

Formada em psicologia e conhecida pelo bom humor para falar sobre todos os temas, agora ela mistura tudo isso em um programa semanal com convidados. No canal LIKE+, via YouTube.

Alerta

Maiara Walsh, que mora nos Estados Unidos, fez um desabafo nas redes sobre o processo que abriu contra uma ex-agente brasileira.

Alega que recebeu apenas um mês “por um trabalho em que me dediquei durante quase um ano inteiro: a série Reis”. A Record não tem nada com isso, mas o assunto chegou ao pessoal da dramaturgia.

Bate-Rebate

Rafael Zolly foi chamado para a série “Os Donos do Jogo”, de Heitor Dhalia, para a Netflix...

... Ele viverá o personagem “Marinheiro Laurent” nessa trama sobre o universo do jogo do bicho...

... André Lamoglia, Chico Díaz, Giullia Buscacio, Juliana Paes, Mel Maia e Xamã também estão no projeto.

Daniel Rocha integra o elenco da comédia “O Marido da Minha Mulher”...

Fernanda Schneider, Ton Prado e Conrado Caputo também participam do elenco...

... Uma estreia marcada para o Teatro UOL- Shopping Higienópolis, em São Paulo, no dia 7 de março.

Maurício Manfrini, o Paulinho Gogó, acertou sua volta ao programa “A Praça é Nossa”.

Tiago Leifert vai abrir hoje a temporada 2025 do “The Noite”.

Nesta terça-feira, o PodDelas, um dos maiores podcasts do Brasil, está de volta ao YouTube com uma nova temporada...

... A edição especial do PodDelas – Verão, com Tata Estaniecki e Júlio Cocielo, vai receber alguns casais famosos...

... Larissa Manoela e André Luiz Frambach, Viih Tube e Eliezer, Gustavo Tubarão e Jade Sales são nomes já confirmados.

C´est fini

No SBT, as gravações de “A Caverna Encantada” seguem normalmente após o recesso das férias.

Outros programas da casa, como “Sabadou” e “The Noite”, também já estão a todo vapor.

