Flávio Ricco: TVs têm disputa nervosa pela transmissão da Copa do Mundo Feminina no Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Copa do Mundo Feminina de Futebol será disputada no Brasil, de 24 de junho a 25 de julho, em 2027, e irá reunir 32 seleções, contando a nossa, que, já classificada como país-sede e automaticamente dispensada de disputar as eliminatórias.

Na parte que toca aos direitos de transmissão, a FIFA já promoveu o oferecimento da competição ao mercado e a informação é que o interesse despertado acabou surpreendendo aos organizadores.

Uma disputa a ponto de nos dois primeiros rounds, não se chegar a uma definição dos vencedores, daí a necessidade de um terceiro, que, acredita-se, será definitivo.

São muitos os interessados entre TVs aberta, paga e streaming, assim como ainda há a possibilidade, dependendo da oferta, de levar com exclusividade para todas as mídias. Esta parece ser a preferência, não sendo possível, deverá haver uma divisão, conforme as propostas apresentadas e como será a masculina em 2026.

Há a certeza de que, nesses próximos dias, uma semana no máximo, já tenhamos a definição dos vencedores.

TV Tudo

Em casa

Luciana Gimenez, após a “Batalha do Lip Sync” na Globo, apresenta nesta quarta-feira o seu “Superpop” ao vivo na Rede TV!.

Evidente que os bastidores de sua passagem pelo “Domingão com Huck” terão maior espaço.

Imagem de Luciana Gimenez - Divulgação

Calmaria

“Garota do momento”, às 18h, e “Volta por cima”, às 19h, tiraram uma enorme pressão dos ombros da teledramaturgia da Globo.

Os bons índices são comemorados frequentemente e já fizeram muita gente por lá esquecer o fiasco de “Elas por elas”. Destaque-se aí a boa alavanca de “Tieta”, no ar antes das duas.

Tour

Murilo Rosa, uma das estrelas de “Beleza Fatal”, vai fazer um tour por programas da Band (TV, rádio e digital) nesta quarta e quinta.

O motivo, claro, divulgar o lançamento da novela em TV aberta.

E sai hoje

Como primeiro compromisso, o Murilo será recebido por Catia Fonseca no “Melhor da Tarde” desta quarta.

Durante sua entrevista, a Band irá anunciar oficialmente a data de estreia da novela.

Ambiente

Maria de Médicis, diretora de “Beleza Fatal”, diz por que a novela tem sido tão bem recebida pelo público: “todos estavam muito a fim de fazer, cheios de gás”.

Novela entregue, Médici já está “lendo umas coisas”, como próxima parada.

Calendário

Outro dia, comentamos aqui que a data de estreia de “Dona de mim”, substituta de “Volta por cima”, estava entre o fim de abril e o começo de maio.

Segundo o seu pessoal, eles trabalham com 28 de abril para a exibição do primeiro capítulo.

Futebol 1

A quarta-feira promete ser bastante movimentada nos gramados de futebol. Destaque para a transmissão de Corinthians e Santos, a partir das 21h35, na Neo Química Arena. Duelo Memphis Depay x Neymar.

Record TV, Uol Play, Nosso Futebol+, CazéTV e Zapping TV mostram o confronto.

Futebol 2

Por sua vez, a Band transmite, a partir das 21h20, mais um clássico do Campeonato Carioca.

Flamengo X Botafogo terá narração de Sergio Mauricio e comentários de Athirson e Ricardo Rocha.

Regionais mostrando sua força!

Direto de Brasília

José Luiz Datena, hoje, no “Tá na Hora” do SBT, vai entrevistar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Bruno Peruka, no mesmo programa, vai tocar a parte do estúdio.

A partir de amanhã, quinta, em uma folga combinada com a direção de jornalismo do SBT, Datena vai tirar um pequeno período de férias.

Tem cabimento?

Alguém pode entender como cisma ou capricho da coluna, a todo instante, dizer que as TVs estão sujando a imagem demais. Poluindo até as últimas consequências.

Por favor, com sinceridade: qual a sua opinião sobre a tela da CNN Money? Existe algum mortal capaz de ler tudo o que está escrito e, ao mesmo tempo, entender o que está sendo falado? Levanta a mão, por favor!

Imagem da CNN Money - Reprodução

Bate-Rebate

Patrícia Abravanel retomou ontem as gravações do “PSS” no SBT.

... Aliás, há essa expectativa de a Xuxa aparecer no programa ainda neste semestre...

... Mas, por enquanto, apenas expectativa, porque a rainha dos baixinhos tem compromisso com a Globo e o “Fantástico”.

Miguel Coelho e Carlo Porto, de tantas jornadas na Record, se reencontraram nos bastidores de “A Caverna Encantada”, no SBT.

Nesta quarta, às 22h, estreia na TV Cultura o documentário “Vivências Circulares”, com apresentação de Gaby Amarantos...

... A produção trata de uma das iniciativas mais promissoras num mundo pautado pela sustentabilidade: a economia circular.

Pelo segundo ano consecutivo, a TV Brasil exibe, ao vivo, para todo o país a “Noite da Beleza Negra” em parceria com a TVE Bahia...

... A transmissão acontece sábado, a partir das 22h, direto da Senzala do Barro Preto, sede do bloco afro Ilê Aiyê...

... E escolhe a Deusa do Ébano 2025 que vai liderar o Carnaval do Ilê Aiyê nas ruas da capital baiana.

A produtora Morena Filmes marca presença na 75ª edição do Festival de Berlim, com a série “Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente”...

... A minissérie terá sessão no dia 18 de fevereiro...

Johnny Massaro, protagonista, estará lá, ao lado dos diretores Marcelo Gomes e Carol Minêm, entre outros.

Mayana Neiva se apresenta hoje, às 19h, no palco da Bona Casa de Música, em São Paulo, com o show Tá Tudo Dentro.

C´est fini

A TV Cultura renovou parceria com a TV Cultura do Pará.

Pelo acordo, além da possibilidade de criação de programas em parceria, há planos envolvendo a cobertura da COP 30, que será realizada no fim do ano na cidade de Belém.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!