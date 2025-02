Band ainda precisa planificar melhor sua dramaturgia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

E depois? Essa é a pergunta que se ouve na Band e fora de lá, sobre os seus planos para a dramaturgia. Ou outra: como ficará a faixa de novelas às 20h30, após a exibição de “Beleza Fatal”?

Como se sabe, trata-se de uma produção em 40 capítulos! Por se tratar de um pacote fechado, difícil acreditar em milagres de edição para espichar sua duração. Na verdade, até em função do horário escolhido, a Band terá que cortar algumas sequências – cenas de sexo, por exemplo.

O que leva a refletir: para uma mexida tão grande na grade, certamente existe algo pensado quanto ao futuro.

Para todos os efeitos, numa dessas, poderá ser disparado um Plano B, o remake de “Café com Aroma de Mulher”, que já é uma propriedade da casa.

Talvez, e muito por falta de outras, passe por aí a solução, até como uma possível sala de espera para o projeto “Romaria”, tocado pelo experiente diretor Jayme Monjardim.

Aí, entra também a questão do orçamento, porque, como se sabe, novela é um brinquedo muito caro.

“Beleza Fatal” estreia dia 10 de março na Band e será apresentada de segunda a sexta.

TV Tudo

Ele foi

Valendo-se de uma folga combinada com o SBT, José Luiz Datena embarcou ontem, acompanhado de dona Matilde, com destino a Portugal.

Vai primeiro à Fátima e, depois, Lisboa. Bruno Peruka ficou no lugar dele, no “Tá na Hora”.

Vamos combinar

E que ninguém nos ouça, nem ele que viajou: o Datena pode ser tudo, inquieto e até ter os defeitos de qualquer um. O não deixar nada barato, acho, é um dos principais, mas também virou alvo preferido de muita gente.

Dá barulho. É o tal do clique.

Insanidade

Sobre, de novo, essa história do filho do Gugu, que mais se parece pai dele, que triste tudo isso. Um roteiro sem fim e já vamos para o sexto ano da sua morte.

A ponto, agora, de até enfiarem a dona Maria do Céu, de 95 anos, no meio. Faz muito bem a família de nem se manifestar.

Tá certo

Mauro Naves já é um dos participantes confirmados para o novo programa do Galvão Bueno, às segundas-feiras, na Band. Casagrande é outro que está bem próximo.

E ainda tem um terceiro, em vias de acertar.

Abriu uma vaga

A saída do narrador João Guilherme para a Fla TV, leva agora o Paramount+ a sair em busca de alguém para o seu lugar.

Já existe a busca, mas ninguém fechado ainda. A preocupação é encontrar alguém, e isso não parece ser o maior dos problemas, identificado com o canal.

Data anunciada

Nos interiores do SBT, até mesmo entre os envolvidos em esvaziar algumas das suas instalações para a chegada do Boninho, o próximo dia 20 é sempre falado com muita insistência.

Tudo indica que a partir dessa quinta-feira, a da semana que vem, é que tudo será disparado. Boninho, inclusive, já tem tudo ajeitado para morar em São Paulo.

Casa nova 1

Ângelo Antônio, já entrando na reta final de “Mania de Você” na Globo, vai para a Warner Bros. Discovery.

É mais um definido para o elenco de “Véspera”, nova série da Max, que terá Gabriel Leone e Bruna Marquezine como protagonistas. Ele fará o Antunes, um tipo mal-amado e ressentido, pai dos gêmeos Caim e Abel.

Casa nova 2

Yara de Novaes também estará no elenco de “Véspera”, para ser a Custódia, mãe de Caim e Abel e mulher de Antunes.

É descrita como religiosa, controladora e obsessiva.

Ciumeira

O fato de os ex-globais Felipe Andreoli e Rafa Brites já chegarem na Record com nada menos que três programas fechados, disparou comentários nos seus bastidores. Mas, ciumeira, no mundo da TV é algo bastante normal. A concorrência interna, sempre, é muito pior.

Os dois estarão à frente de “Power Couple”, “99 to Beat” e “Flirty Dancing”. E tem gente que pensa que televisão é fácil.

Bate – Rebate

· O ator Bruno Quixotte, o peixeiro Wagner de “Mania de você”, na paralela da novela, está em cartaz com a peça “A vida não é justa” aos finais de semana...

· ... E ainda está se virando nos 30 para os ensaios da comissão de frente da Grande Rio.

· Com o retorno de Glenda Kozlowski para apresentação do “Show do Esporte”, Gabrielle Guimarães volta às funções de repórter no esporte.

· A nova temporada de “Pesadelo na Cozinha”, comandado por Érick Jacquin, mexeu com os índices do Discovery Home & Health...

· ... Durante a estreia, no último dia 07, o canal pago aumentou em 151% sua audiência média do horário, em comparação às seis semanas anteriores...

· ... O resultado posicionou o Home & Health entre os TOP 5 da Pay TV, liderando a categoria de estilo de vida com 69% de vantagem média para os demais canais.

· Depois dos bons resultados, liderança com Corinthians e Santos, o futebol da Record terá, domingo, como próxima atração, Palmeiras e São Paulo...

· ... Dois clássicos na sequência é para lavar a alma.

· Alexandre Barros, que está desde a 11ª, também grava a 13ª e última temporada da série “Reis”.

C´est fini

A sétima temporada do “Provoca”, programa comandado por Marcelo Tas na TV Cultura, se inicia com inéditos em 11 de março, recebendo Fernanda Lima. Na sequência, um outro importante convidado: Roberto Muylaert, icônico presidente da Cultura, durante os anos Ratimbum.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!