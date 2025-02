Presença de jornalista profissional está cada vez mais rara nas jornadas esportivas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Hoje, nos comentários esportivos, a presença de um jornalista profissional está se tornando cada vez mais rara, e Lédio Carmona, do Grupo Globo, é uma dessas raras e honrosas exceções.

Alguém que não esteve lá, mas como outros poucos em atividade, se preparou para a função.

Os bons serviços prestados mostram a sua correção e postura.

Analisa o que enxerga no campo de jogo e foi assim também, sábado passado, na vitória do Flamengo sobre o Vasco, clássico carioca.

Não foi além do que viu e sua experiência profissional enxergou tudo em campo.

O futebol, claro, mexe com paixões e mesmo com o inconformismo de alguns, mas é sempre muito bom encontrar alguém que se preocupa em cumprir, da melhor maneira possível, com palavras e isenção, esmiuçar aquilo que foi a verdade no campo de jogo.

Sem passar pano ou corporativismo, daí, claro, ter descontentado e recebido críticas.

A sua análise do jogo foi, mais uma vez, perfeita. Só disse verdades. Mais uma vez, prova-se que o torcedor da TV ficou mal acostumado. O Lédio, por só dizer verdades, foi criticado por isso.

TV Tudo

Suspense no ar

Muitos dos capítulos de “Mania de você”, em sua reta final, estão sendo entregues aos atores com uma marcação em negrito: “cena secreta”.

A observação vale, especialmente, para cenas em externas, entre elas, uma na praia.

Imagem de Rudá (Nicolas Prattes), na Novela "Mania de Você" - Globo/ Manoella Mello

Como fazer?

Tudo bem o cuidado da produção de “Mania de Você”, mas é sempre bom relembrar que o vazamento sempre ocorre de dentro para fora.

E, hoje, com os celulares e suas câmeras poderosas está cada vez mais impossível fechar o cerco.

Ação dupla

A Band já tem confirmada a estreia do “Galvão & Amigos”, com Galvão Bueno, para o dia 31 de março, às 22h45.

Todas as providências, neste sentido, começam a ser aceleradas. Casagrande e Mauro Naves serão presenças fixas. Vanderlei Luxemburgo, freelancer, participará algumas vezes, mas o terceiro nome visado é o de Paulo Roberto Falcão, em vias de assinar contrato.

Festinha interna

Pessoal do comercial da Band é o que mais tem festejado a contratação de Galvão Bueno. A resposta do mercado foi imediata e mais positiva.

O programa das segundas-feiras, que só agora começa a receber maiores cuidados, já tem vários interessados em anunciar.

Dois tempos

Nicole Cordery vai aparecer nos capítulos finais de “Beleza Fatal” para agitar ainda mais a família de Átila (Herson Capri). A atriz que está em cartaz, toda quarta, em São Paulo, no Teatro Espaço de Provocação Cultural, com o espetáculo

"O Exercício das Crianças", ao lado de Fernanda Viacava.

Imagem de Nicole Cordery - crédito: João Caldas

Receita

“Beleza Fatal”, novela da Max, possui um outro ingrediente que a Globo sabia utilizar muito bem em outros tempos: a torcida do público por determinados personagens!

Na trama, por exemplo, o caso de Gisela Argento (Julia Stockler), sempre massacrada pelo marido/vilão Rog/Dr. Peitão (Marcelo Serrado). A virada dela é um dos momentos mais aguardados.

Feminino

A partir de março, a TV Brasil vai transmitir, ao todo, 52 partidas de várias competições nacionais do calendário do futebol feminino para 2025.

Para tanto, já foram adquiridos, junto à CBF, os direitos da Série A1 do Brasileiro, fases decisivas das Séries A2 e A3, e Sub-17 e Sub-20.

Nova direção

Caso a Seriella leve mesmo adiante o resgate da série “Todas as Garotas em Mim”, com edição exclusiva para o Univer Video, ela terá uma nova equipe de diretores.

Rudi Lagemann, após “Reis”, fará “A História de Jó”.

Novo desenho

A tradição de uma disputa sempre intensa nas tardes de domingo ganhou novos contornos com o programa do Tom Cavalcante na Record, antes, e o futebol na sequência.

A sua direção tem comemorado bastante os números conquistados.

No particular

Quanto ao futebol, e aí não é só em se tratando de Record, mas também da Globo, quando se iniciarem os jogos do campeonato brasileiro, sempre depende muito dos times em campo.

Existem alguns que naturalmente dão mais audiência. Outros nem tanto.

Filmagens encerradas

Chegaram ao fim as filmagens de “O Diário de Pilar na Amazônia”, longa baseado na obra de Flávia Lins e Silva, que mistura aventura, amizade e mensagens importantes sobre conscientização à floresta e a preservação da natureza.

(Miguel Soares /Breno), (Sophia Ataíde / Maiara), (Lina Flor / Pilar) e (Thúlio Naab / Bira) dividem a história com Nanda Costa, Marcelo Adnet, Emílio Dantas, Rafael Saraiva e Babu Santana. Direção de Eduardo Vaisman e Rodrigo Van Der Put. Lançamento em breve.

IMagem de Miguel Soares, Sophia Ataíde, Lina Flor e Thúlio Naab - crédito: Laura Campanella

Bate – Rebate

Miguel Rômulo, Dhu Moraes, Cristiane Amorim e Castorine são nomes confirmados para “Êta Mundo Melhor!”, próxima das seis na Globo.

A repórter e apresentadora Paula Monteiro, ex-“Pequenas Empresas Grandes Negócios”, foi contratada pela Times Brasil.

Nesta terça-feira, às 21h, o "Expedições ao Sagrado" da TV Aparecida será dedicado a São Francisco de Assis...

... Rodrigo Alvarez apresentará uma viagem à Assis, na Itália, para mostrar os lugares que marcaram a vida de um dos santos mais importantes da Igreja.

A terceira temporada da série “Matches” estreia dia 26, na Warner Channel e na Max...

... Fernanda de Freitas, Raphael Logam e George Sauma lideram o elenco.

Bonita a cordialidade entre Aguinaldo Silva e Manuela Dias, na imprensa e nas redes, por conta de “Vale Tudo”...

... Rolou até convite para um cafezinho.

C´est fini

O diretor Luiz Piratininga e a apresentadora Paloma Poeta, marido e mulher, já estão em São Paulo, atendendo novas diretrizes da Record.

Paloma vai integrar o time de repórteres do “Domingo Espetacular”, mas, sabe-se, outros projetos estão em desenvolvimento para a jornalista.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!