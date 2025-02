Flávio Ricco: Globo reserva datas para gravação do especial 60 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O roteiro, que alguns já tem em mãos, deseja seguir "algo no estilo do filme ‘La La Land’", de 2016, estrelado por Ryan Gosling e Emma Stone

Fundada em 1965, a Globo chegará aos 60 anos no 26 de abril próximo, com todo um calendário de festividades e projetos especiais para celebrar a sua trajetória.

E, como ponto alto dessas comemorações, desde já, trabalha-se na montagem de um grande show, ao vivo, que será levado ao ar em data ainda a ser anunciada.

O roteiro, que alguns já tem em mãos, deseja seguir “algo no estilo do filme ‘La La Land’”, de 2016, estrelado por Ryan Gosling e Emma Stone, ganhador de seis Oscars. Ou seja, tudo muito em cima de uma “melodia de amor”.

Um show, ao que se sabe, repleto de homenagens, e celebração junto ao público e aos talentos que construíram essa trajetória. Inclusive, para a abertura do programa, deseja-se contar com a presença de alguns dos nomes mais antigos da casa.

Para compor este programa especial, todo o seu elenco, entre artistas, apresentadores e jornalistas, está sendo convocado para gravações de 23 e 31 de março.

A ideia é promover um grande passeio pelos Estúdios Globo, no Rio, “por esta Fábrica de Sonhos” e mostrar um pouco do funcionamento de tudo.

Os trechos mais importantes serão inseridos neste especial dos 60 anos.

TV Tudo

Além disso

Neste mesmo especial, será exibido um quadro da dramaturgia, com as participações de Letícia Colin, Glória Pires, Renata Sorrah e Adriana Esteves. Direção do Denis Carvalho.

E também um recuerdo do “Vídeo Show”, a cargo de alguns dos seus antigos apresentadores.

Mercado

A informação é que a Netflix colocou em prática novo processo de reformulações aqui no Brasil, a começar por entradas e saídas de alguns diretores.

Gabriel Gurman, que estava à frente dos filmes, foi um dos que deixou a empresa.

Maroca na direção

O “Galvão & Amigos”, com estreia confirmada para 31 de março, terá a direção de Mario Jorge Guimarães, o Maroca, velho parceiro do Galvão.

Junto com Thiago Soares, diretor-executivo da Band.

Em se tratando

Na Band, também, já existe certa expectativa em torno das mudanças, anunciadas para breve em sua grade de programação.

Por exemplo, o “Melhor da Noite”, em novo horário, terá a direção de Ariel Jakobowitz, ex-Eliana.

Saiu na paz

A saída de Lucas Gentil do SBT se deu há uma semana. Um profissional que foi bem importante na implantação de alguns dos novos projetos e mesmo o fato de ser um dos “descobridores” da Virgínia Fonseca.

Elucubrações à parte, entrou e saiu pela mesma porta.

Tudo em casa

Na semana que vem, começam os trabalhos da temporada 2025 do “Circo”, do Tirullipa. Fase de montagem de toda a estrutura.

Agora, como detalhe interessante, as gravações, em vez do SBT, serão realizadas em uma unidade do Patati Patata, do Rinaldi Faria.

Mudança de grade

A Rede TV!, na segunda-feira e a partir dela, terá mudanças nas suas manhãs.

O “Você na TV”, do João Kleber, irá ao ar das 10h às 11h30, entregando para Edu Guedes. De cara, meio que um “melhores momentos”, mas o João já está prometendo edições inéditas.

Só resta aguardar

A Cazé TV realmente fez uma proposta para tirar Bárbara Coelho da Globo e do “Esporte Espetacular”.

O grupo liderado pelo streamer Casimiro Miguel tem grandes planos para a apresentadora; portanto, só resta aguardar pelos próximos capítulos.

Em reformas

O jornalismo do SBT vai deixar definitivamente o Estúdio 4, para concentrar de vez tudo na sua redação.

Os trabalhos necessários, inclusive com remodelações bem expressivas, estão em curso.

Revezamento

A agenda do Tom Cavalcante, de todo este ano, janeiro a dezembro, está reservada para as gravações do “Acerte ou Caia!”, da Record.

Um pequeno buraco só em abril, porque os mesmos estúdios da Quantas do seu programa, serão ocupados pelo game show “99 To Beat”, ainda sem título em português, da dupla Rafa Brittes e Felipe Andreoli.

Bate – Rebate

• “Life Prime”, programa do Marcus Buaiz na Times Brasil, neste domingo, 19h, vai mostrar todas as etapas do processo de fabricação de um barco de luxo. Vai nos detalhes.

• A TV Cultura tem conquistado o 4º lugar em audiência nas 24h, ficando à frente da Band, Rede TV! e TV Gazeta.

• Desde o início de janeiro, já são 249 horas nesta posição, muitas vezes se incluindo por aí a faixa da noite.

• A comédia “Casa, Comida e Alma Lavada” chega a São Paulo para uma curta temporada, com estreia em 8 de março, no Teatro União Cultural...

• ... O espetáculo traz no elenco Rodrigo Phavanello e Bianca Rinaldi.

• Homero Ligere, após “Neemias”, fechou com a Record para “Paulo, O Apóstolo” e viverá o personagem Sexto...

• ... A jovem atriz Bruna Trevisan também foi aprovada para esta nova série bíblica.

• A novela “Beleza Fatal” é primeiro lugar no Top 10 de séries da Max, desde a sua estreia...

• ... Em segundo lugar, a nova temporada de “Pesadelo na Cozinha”, do Erick Jacquin.

• Jean Marcel Gatti, de “Família é Tudo”, estará na nova temporada de “Matches”, série da Warner, como um palhaço que se envolve com uma das protagonistas, Mila (Luana Martau)...

• ... Gatti, que após 10 anos, retoma a carreira como cantor e acaba de lançar um single de pagode autoral em todas as plataformas digitais.

C´est fini

Na quarta-feira, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, recebeu o CEO da Record, Marcus Vinícius Vieira, e o vice do comercial, Alarico Neves, segundo as partes, para estreitar ainda mais as relações.

Durante este encontro, como em outros já aconteceu, foi reafirmado que a volta da Record ao futebol aconteceu de forma definitiva.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!