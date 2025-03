Susana Vieira está muito cotada para elenco de Três Graças: Diretor Luís Henrique Rios avalia nomes para nova novela de Aguinaldo Silva

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Luiz Henrique Rios, diretor escolhido para comandar “Três Graças”, novela de Aguinaldo Silva que substituirá o remake “Vale Tudo” no horário das 21h da Globo, trabalha na busca de nomes para os principais papéis da trama. E o de Susana Vieira, segundo apurado, aparece no topo da lista – desde que esteja disponível para o período das gravações.

Trata-se de uma atriz que agrada a todos os setores diretamente envolvidos e vem de uma sequência de trabalhos importantes na casa, incluindo o remake de “Éramos Seis” e “Terra e Paixão”.

Se fechar para o elenco, a veterana não será uma das Graças, mas terá uma personagem de peso.

A nova história do Aguinaldo vai contar a saga de uma família formada por uma avó, de 46 anos, uma mãe, de 31, e uma neta, com 15.

Todas elas engravidaram na adolescência e precisaram abrir mão de seus sonhos.

Aguinaldo e Susana Vieira são sempre lembrados pela parceria em “Senhora do Destino”, um grande sucesso de audiência.

Outros nomes, que o novelista gosta de trabalhar, são os de Cris Vianna, Milhem Cortaz, Marjorie Estiano, Lilia Cabral, Vanessa Giácomo, Marcelo Serrado, Cristiane Torloni, Viviane Araújo, Marina Ruy Barbosa..., só que não tem nada conversado com ninguém. Bom lembrar também que estamos na “era” do contrato por obra, em que as negociações não são tão fáceis assim.

TV Tudo

Não inventou

Qualquer outra decisão seria arriscada demais, daí a Globo decidiu jogar na certeza e vai repetir na abertura de “Vale Tudo”, a mesma “Brasil”, tema da primeira versão em 1988.

Composição de Cazuza, George Israel e Nilo Romero, cantada por Gal Costa.

Mudar a cara

É sempre muito difícil mexer nos formatos de fora, especialmente os das grandes produtoras.

Sobre o “The Voice”, no SBT, existe o desejo de alterar o que for possível, e um pouquinho do impossível também, para não ficar exatamente igual ao que a Globo apresentou.

Imagem: The Voice - Divulgação Globo

Expectativa

Em torno do “The Voice”, claro que já existe, desde o instante em que o SBT admitiu a sua produção para este ano, uma enorme curiosidade em torno de quem irá participar, entre apresentador e jurados.

Numa dessas, apenas por aí podem acontecer algumas repetições interessantes.

Vai clarear

Ainda sobre o SBT e sua parceria com a produtora de Boninho e Julio Casares, muita coisa será discutida e realizada imediatamente após o carnaval.

É quando o movimento ganhará mais embalo na emissora.

Curva perigosa

Simples impressão ou, de fato, já não se ouvem tantas críticas ao uso do VAR, na altura e tamanho que tivemos até pouco tempo.

A dúvida é se houve mesmo uma melhora do serviço ou se cansaram de falar.

Passando do ponto

Em muitas das nossas TVs, percebe-se que a brincadeira e o querer se mostrar descontraídos, entre seus apresentadores em programas jornalísticos, estão passando do razoável.

Tem dancinha, cantoria, bundadinha, enfim, coisas nada apropriadas para o ambiente e ocasião. Durante muito tempo se falava em pendurar melancia no pescoço, hoje o que seria recomendável?

Avaliação interna

Nos interiores da Max, a informação é que os resultados de “Beleza Fatal” superaram a expectativa.

Se esperava algo novo, que pudesse impactar o mercado, mas não da altura do que está acontecendo.

E o futuro?

A Max, em termos de realização, ainda tem “Dona Beja”, toda gravada e editada, agora já em sonorização e finalização.

Mas não se trabalha com a possibilidade de ser disponibilizada este ano. Só em 2026.

Contrato do Rei

Globo e Roberto Carlos continuam conversando sobre um novo contrato. O compromisso atual termina no mês que vem e, ao que se sabe, a questão dinheiro não se inclui entre os tópicos em discussão.

Duração e formas de trabalho, inclusive quem será seu diretor após a saída do Boninho, são os itens mais debatidos.

Muito natural

De forma até natural, evidente que existe, em não dando certo a renovação com a Globo, a possibilidade do SBT entrar neste circuito.

Não só pela simpatia que ele sempre teve pela casa, mas também ao fato do amigo Boninho agora estar lá.

Estreia

A comédia “Uma Advogada Brilhante” chega aos cinemas no dia 6 de março.

O elenco é liderado por Leandro Hassum e tem muitas participações especiais.

Danilo Gentili e Gabriel Avellar estão no elenco de Uma Advogada Brilhante - Divulgação

Bate – Rebate

Está certo que a intensidade dos acontecimentos até justifica um pouco, mas os jornais das TVs precisam oxigenar um pouco...

... Durante o dia inteiro, o que se assiste são só matérias policiais. Sangue direto...

... E, muitas vezes, um mesmo fato, sendo repetido zilhões de vezes, sem nada de novo ser acrescentado...

... É preciso sempre lembrar a frase do seu João, pai do Johnny Saad, quando questionava o jornalismo da Bandeirantes: hoje não nasceu nenhuma flor?

José Trajano, um dos que colocou a ESPN Brasil em pé e um jornalista dos mais respeitados, também se mostrou incomodado com a contratação de Felipe Melo pelos canais Globo...

... Estranha que o jornalismo esportivo está povoado de ex-jogadores, alguns dignos e outros não de exercer a profissão...

... E que a profissão, conquistada por aqueles que se prepararam para ela, virou um “salve-se quem puder”...

... Na parte que toca jornalistas-comentaristas muito perto da completa extinção.

Não sei se existem mesmo coachs trabalhando na preparação dos BBBs ou não...

... Alguns, percebe-se, faltaram na aula da votação. Insistem em sempre colocar os mesmos no paredão, ignorando que isto só os fortalece.

C´est fini

Que mal pergunte: o que está sendo feito pelas autoridades e empresas de telefonia, em relação às inúmeras tentativas de golpes, todos os dias, em nossos celulares?

E pode bloquear que sempre acaba aparecendo mais.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!