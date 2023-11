Qual o impacto da desmotivação no trabalho e como superá-la?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Hábito, rotina, falta de perspectiva de crescimento, baixos salários e depreciação profissional são apenas alguns dos motivos que causam a desmotivação no trabalho. Caso você tenha vivenciado alguns desses cenários, fatalmente pode estar passando por um quadro de desinteresse ou até indiferença no trabalho e isso pode estar afetando consideravelmente a sua produtividade.

Nesse sentido, para não emaranhar sua carreira, é fundamental entender e identificar os fatores causadores da sua desmotivação. Caso contrário, esse tipo de comportamento poderá levá-lo a situações estressantes e desagradáveis como a demissão, por exemplo. Quer entender sobre o assunto? Então, continue a leitura que vou lhe explicar as principais causas da desmotivação no trabalho e como lidar com ela!

Quais as principais causas da desmotivação no trabalho?

Além de afetar a produtividade e comprometer o desempenho, a desmotivação pode gerar consequências negativas tanto para o colaborador quanto para as empresas, já que os resultados organizacionais podem ser prejudicados e os colaboradores desligados por conta da queda na produtividade.

Nesse contexto, é fundamental identificar a origem da desmotivação para, em seguida, desenvolver pensamentos, sentimentos e comportamentos diferentes. Assim, será possível combater seu desinteresse profissional e alavancar novamente o crescimento na carreira. Confira, abaixo, algumas das principais razões de desmotivação no trabalho.

Falta de reconhecimento

Desenvolvimento torna-se imprescindível para qualquer carreira. Sem melhorias e promoções na vida profissional, qualquer colaborador se sente estagnado e posteriormente desmotivado a trabalhar na mesma empresa, atividade, salário ou cargo. Para evitar que isso aconteça é preciso ficar atento a variável "tempo" versus "desenvolvimento", observando e definindo o limite para permanecer ou não na empresa sem nenhuma evolução.

Feedbacks inadequados

Quando não são oferecidas respostas ou retornos sobre o trabalho — e de maneira estruturada — é natural se sentir desmotivado. Entretanto, é preciso lembrar que os feedbacks não devem acontecer ocasionalmente. Além de reuniões pontuais, é importante perceber continuamente o valor das atividades realizadas de acordo com suas atribuições. Do contrário, terá menos chances de evoluir com os erros e se desenvolver profissionalmente.

Conflitos interpessoais

Os conflitos organizacionais são produzidos a partir da divergência de ideias na busca por alcançar objetivos comuns no trabalho. De modo geral, este problema está diretamente associado à falta de gestão e motivado pela competitividade. Por isso, é fundamental provocar uma mudança comportamental, aprender ouvir e se comunicar corretamente bem como desenvolver uma inteligência emocional e empatia para com o outro.

Problemas na comunicação interna

Uma comunicação interna eficiente é primordial para a rotina de trabalho em qualquer organização. Sem isso, os colaboradores se sentem sem propósito ou sentido, sobrecarregados e posteriormente desmotivados a trabalhar em um ambiente desorganizado. Para resolver o problema é preciso investir na comunicação, ampliando as relações interpessoais, seja por meio de treinamentos, consultoria de carreira e ferramentas apropriadas.

Como superar a desmotivação no trabalho?

Para superar a desmotivação no trabalho é preciso parar e analisar a sua situação, de modo a buscar identificar aquilo que está provocando sua desmotivação. Assim, ao reconhecer esses gatilhos é hora de colocar em prática algumas ações para provocar algumas mudanças em sua carreira. Veja a seguir, quais são elas.

Defina seus valores

Estabeleça alguns parâmetros para avaliar aquilo que julga importante e leve em consideração aquilo que o faz feliz, afinal, o trabalho exige muito do seu tempo e energia. Por isso mesmo, caso os princípios organizacionais não estejam de acordo com aquilo que acredita ou julga importante, possivelmente se manterá o seu estado de insatisfação por longos períodos.

Busque novos desafios

Sair da zona de conforto nem sempre é uma tarefa simples. Por conta disso, grande parte dos profissionais acabam entrando em um estado de declínio da carreira. Sendo assim, desafiar a si mesmo é uma forma de renovar a sua motivação. Em tese, começar um novo projeto poderá ajudá-lo a colocar em prática uma mudança brusca e radical no rumo que sua carreira está tomando.

Invista em uma nova qualificação

A baixa motivação pode estar diretamente associada à falta de reconhecimento no trabalho. Por isso, atualizar os seus conhecimentos por meio de uma nova qualificação é uma excelente alternativa para quem sente que faltam motivos para empenhar-se às suas atuais atribuições. Além disso, é possível redirecionar sua carreira, crescer hierarquicamente, aumentar de salário, entre outras possibilidades.

Concluindo, embora ambientes de trabalho organizados e liderados sejam mais atraentes, a motivação é uma qualidade que deve nascer em você, afinal, não existe qualquer outra pessoa responsável pelo seu estado de ânimo que não seja você mesmo.

Por outro lado, se já percebeu que não é mais possível produzir dentro da sua organização, talvez seja hora de buscar novos desafios para continuar tendo uma carreira saudável e produtiva. Portanto, faça um balanço da sua carreira agora mesmo e busque reduzir a desmotivação no trabalho, afinal você se beneficiará muito mais do que a empresa.