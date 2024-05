Os nove principais problemas que impedem a sua recolocação e como resolvê-los

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Quando o assunto é recolocação no mercado de trabalho, é comum que surjam diversos problemas. Muitas pessoas ficam desempregadas devido à crise econômica, que pode resultar em redução de vagas e cortes de pessoal. A busca por emprego torna-se desafiadora quando o mercado está instável e a concorrência por poucas oportunidades é alta. Além disso, algumas pessoas enfrentam dificuldades específicas que as impedem de voltar ao mercado, como falta de atualização profissional, barreiras de idade ou discriminação no ambiente de trabalho.

Outras dificuldades incluem questões de saúde física ou mental, que podem afetar a capacidade de desempenhar determinadas funções. A falta de acesso a recursos educacionais ou de treinamento também pode limitar as oportunidades de recolocação profissional. Além disso, existem aqueles que enfrentam desafios sociais ou pessoais, como responsabilidades familiares ou falta de suporte emocional, que dificultam o retorno ao mercado de trabalho.

No entanto, esses problemas necessitam ser percebidos e superados. Na coluna desta semana, vou mostrar os 09 principais problemas que impedem a sua recolocação e como resolvê-los.

#1 Ausência de visão de como é visto frente aos concorrentes

O grande problema de muitos profissionais é a falta de autoconhecimento. Não fazer uma análise de como você é visto no mercado de trabalho é o primeiro erro a ser cometido. É importante saber se suas competências estão alinhadas com o cargo desejado em sua área de atuação profissional e buscar oportunidades aderentes ao perfil.

#2 Não ter foco e um objetivo claro

Outro problema é não ter um objetivo claro na hora de procurar uma vaga. Muitas pessoas ficam perdidas e não sabem o que fazer. É importante saber qual o cargo e a área profissional que você quer e analisar se você é visto pelo mercado desta forma. Isso vai te ajudar a direcionar sua busca e aumentar as chances de ser contratado.

#3 Ausência de qualidade de networking no Linkedin

Networking é uma das principais ferramentas para quem está em busca uma recolocação. No entanto, muitas pessoas não sabem como fazer isso de forma eficiente. É importante saber como estruturar as estratégias de networking, ampliar a visibilidade, se relacionar com as pessoas e como utilizar as melhores abordagens.

#4 Formato do currículo desalinhado ao cargo desejado

As empresas recebem dezenas, às vezes, centenas de currículos para uma vaga. Se o seu não estiver bem formatado, é provável que ele seja descartado logo de cara. É importante que o seu currículo esteja alinhado ao seu nível hierárquico que você está procurando (operacional, tático ou estratégico).

#5 Baixo desempenho nas entrevistas

Muitas pessoas não se preparam de forma adequada para as entrevistas e acabam fazendo papel de trouxa seguindo as dicas espalhadas pela internet. É imprescindível alinhar a entrevista às necessidades de personalidade do próprio candidato e se preparar para as perguntas que podem ser feitas de acordo com seus pontos fortes e melhorias.

#6 Falta de estratégia na pretensão salarial

Falta de visão de quanto o mercado está pagando para o cargo desejado em sua área profissional e região geográfica. Os salários reduziram em torno de 30% após pandemia. Esses é um dos principais motivos que faz com que as pessoas não sejam assertivas em suas pretensões salariais.

#7 Falta de direcionamento na carreira

Falta de planejamento da carreira. Muitas pessoas não sabem para onde querem ir, quais cargos buscar e quais áreas profissionais deseja atuar, e acabam ficando estagnadas por um currículo sem foco e pouco consolidado, com várias experiências distintas e sem direcionamento da carreira. Por isso é importante ter um plano de carreira de curto, médio e longo prazo e saber o que se quer alcançar.

#8 Ausência de perfil comportamental para algumas vagas

A falta de um perfil comportamental adequado para a vaga pode ser um dos principais motivos pelos quais as pessoas não são contratadas. Por isso, é importante conhecer o seu perfil e como ele está sendo visto pelos recrutadores e aprender a descobrir intuitivamente o que as empresas estão buscando nas vagas e tentar se apresentar adequando-se ao perfil.

#9 Esgotamento emocional pela situação de desemprego

Buscar recolocação no mercado de trabalho pode ser uma jornada desgastante, consumindo grande energia e tempo. O esgotamento emocional surge como um dos principais motivos pelos quais as pessoas acabam desistindo da busca por um novo emprego. Quando esse cansaço se instala, é comum terceirizar a culpa para a crise econômica, o governo atual ou o próprio mercado de trabalho, entrando em um ciclo de desmotivação emocional que dificulta ainda mais a retomada.

Um dos principais obstáculos enfrentados por quem busca emprego é a falta de orientação de carreira que considere os aspectos emocionais envolvidos nesse processo. É crucial contar com o apoio de um especialista em carreira, que pode oferecer orientações personalizadas sobre as melhores estratégias para buscar uma recolocação de forma assertiva. Esse profissional não apenas fornece direcionamento prático, como também ajuda a lidar com questões emocionais e a manter a motivação durante a busca por oportunidades profissionais.

Ter um plano estruturado e o suporte emocional adequado pode fazer toda a diferença na jornada de recolocação. Com o auxílio de um especialista em carreira, é possível minimizar erros e maximizar as chances de sucesso na busca por um novo emprego. Investir nesse suporte não apenas impulsiona a eficácia da busca, mas também fortalece a resiliência emocional, tornando o processo mais positivo e produtivo para quem está em transição profissional.