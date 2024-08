Os 03 maiores impeditivos para se recolocar em um cargo nunca ocupado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No cenário competitivo do mercado de trabalho atual, muitos profissionais enfrentam desafios significativos ao tentar se recolocar em cargos nunca ocupados. Esse objetivo pode ser ainda mais complexo quando não há uma estratégia bem definida para enfrentar os principais obstáculos.

No artigo desta semana, abordaremos os três maiores impeditivos para essa transição: a ausência de estratégia de networking profissional, a falta de alinhamento do currículo ao cargo desejado e a dificuldade de se preparar adequadamente para entrevistas direcionadas ao cargo almejado. Vem comigo!

Quebrando paradigmas na gestão da carreira

Muitos profissionais ainda acreditam que não podem evoluir em suas carreiras e ocupar novos cargos devido à falta de experiência direta na função desejada. Esse é um paradigma que precisa ser quebrado, pois o crescimento profissional é um processo contínuo que se baseia em qualificações e experiências anteriores. A ideia de que só é possível assumir um novo cargo se já se tiver experiência específica nele é um mito que limita o desenvolvimento e impede muitos talentos de avançar em suas carreiras. Afinal, ninguém nasce ocupando um cargo de liderança ou uma posição especializada; todos começam em algum lugar e crescem a partir das suas vivências e aprendizados.

A verdade é que muitos fatores contribuem para a capacidade de um profissional assumir um novo papel na carreira. Habilidades transferíveis, como liderança, comunicação e resolução de problemas, são extremamente valorizadas e podem ser aplicadas em diversas situações e cargos. Profissionais que demonstram algumas dessas qualidades podem rapidamente adquirir as habilidades específicas necessárias para um novo cargo, mesmo que não tenham experiência direta nele. Portanto, não ter ocupado um cargo anteriormente não deve ser visto como uma barreira intransponível, mas sim como um desafio que pode ser superado com dedicação e preparação.

Para avançar na carreira e conquistar novos cargos, é fundamental adotar uma mentalidade de crescimento e buscar constantemente oportunidades de desenvolvimento. Ao fazer isso, você não apenas aprimora suas habilidades e conhecimentos, mas também demonstra proatividade e comprometimento com seu desenvolvimento profissional. Ou seja, a evolução na carreira é um processo natural que depende de um conjunto de fatores, e qualquer profissional pode alcançar novos patamares se estiver disposto a se preparar e a desafiar os paradigmas limitantes.

Ausência de estratégia de networking para mudar de cargo na carreira

O networking é uma ferramenta essencial para qualquer profissional que deseja avançar em sua carreira, especialmente quando se trata de se recolocar em um cargo novo. Ele vai além de simplesmente conhecer pessoas; trata-se de construir e manter relações profissionais que podem trazer vagas e oportunidades.

A ausência de uma estratégia de networking bem estruturada pode ser um grande obstáculo. Sem uma rede de contatos forte, você pode perder oportunidades valiosas que muitas vezes não são divulgadas publicamente. Além disso, não ter networking pode dificultar sua visibilidade junto aos recrutadores.

Um networking eficaz pode abrir portas e criar caminhos inesperados. Participar de eventos da sua área, engajar-se em comunidades e grupos de profissionais nas redes sociais e no WhatsApp e manter contato regular com ex-colegas de trabalho são passos fundamentais para expandir sua rede. Investir tempo e esforço em uma estratégia de networking robusta pode não apenas ajudar na busca por novas oportunidades, mas também fornecer insights valiosos e apoio durante as transições de carreira.

Falta de alinhamento do currículo ao novo cargo desejado

Alinhar o currículo ao novo cargo desejado é crucial para conseguir uma entrevista e, eventualmente, o emprego desejado. Ele deve refletir não apenas suas habilidades e experiências, mas também como elas são relevantes para o cargo que você almeja.

Um currículo genérico ou mal adaptado ao cargo desejado pode ser rapidamente descartado pelos recrutadores. A falta de personalização mostra desinteresse e falta de preparo, reduzindo significativamente suas chances de avançar no processo seletivo.

Um currículo bem alinhado deve destacar as competências e realizações mais relevantes para a posição que você está buscando. Utilize palavras-chave da descrição do cargo, demonstre claramente como suas experiências passadas se traduzem em valor para a nova função e adapte seu perfil profissional para refletir as qualidades procuradas pelo recrutador. Esse cuidado na personalização não apenas capta a atenção dos recrutadores, mas também comunica seu potencial de adequação ao papel, aumentando suas chances de ser considerado para a vaga. E não esquecer de utilizar palavras-chave específicas do cargo e da sua área no seu currículo. Isso ajudará a passar pelos sistemas de rastreamento de candidatos (ATS).

Dificuldade de se preparar para entrevistas em um cargo novo

Preparar-se adequadamente para entrevistas é fundamental para causar uma boa impressão e demonstrar que você é o candidato ideal para o cargo. A preparação inclui tanto o conhecimento técnico quanto a preparação emocional e comportamental.

Ir para uma entrevista sem preparação adequada pode resultar em respostas fracas, falta de confiança e incapacidade de demonstrar sua adequação para o cargo. Isso diminui significativamente suas chances de sucesso.

Além disso, a preparação específica para o cargo desejado é essencial. Isso inclui compreender a vaga, entender suas necessidades e desafios, e estar pronto para discutir como suas habilidades e experiências podem contribuir para a solução desses problemas. Pratique responder a perguntas comuns de entrevistas e desenvolva exemplos claros e concisos de suas conquistas anteriores que são relevantes para o novo cargo. Essa preparação não só melhora sua performance durante a entrevista, mas também aumenta sua confiança e capacidade de se destacar como o candidato mais qualificado e preparado. E não esquecer, uma simulação de entrevista com um especialista em carreira pode ajudar no controle emocional e assim lidar melhor com a ansiedade e nervosismo.

Recolocar-se em um cargo nunca antes ocupado é um desafio, mas com as estratégias certas, é possível superar os principais obstáculos. Desenvolver uma estratégia de networking eficaz, alinhar seu currículo ao cargo desejado e se preparar adequadamente para entrevistas são passos essenciais para aumentar suas chances de sucesso. Invista tempo e esforço nessas áreas, e você estará mais preparado para conquistar a posição que almeja e avançar em sua carreira.

Bruno Cunha, Administrador, Psicanalista, Headhunter e Especialista em Carreira, Ex-Diretor do Grupo CATHO em estados do Nordeste (PE, RN e PB), com experiência há mais de 19 anos assessorando profissionais (técnicos, gestores, consultores, docentes, empreendedores e autônomos/liberais) que buscam recolocação, mudança de emprego, desenvolvimento profissional ou transição de área/carreira, através métodos de diagnósticos profissionais capazes de identificar necessidades individuais de centenas de profissionais.Mais de 39 mil seguidores no Linkedin e mais de 60 mil seguidores no Instagram, Colunista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação e publicações na UOL, TV GLOBO, SBT, RECORD TV, JOVEM PAN, TRANSAMÉRICA, FOLHA CAPITAL, JORNAL UNIÃO, dentre outros. Atual Diretor da ASSESSORIA DE CARREIRA com Bruno Cunha.

Instagram: carreiracombrunocunha

Linkedin: consultordecarreiracombrunocunha