Dilema: carreira técnica ou de gestão. Como fazer esta escolha?

Seguir na carreira técnica ou migrar para uma carreira de gestão (ou vice e versa) é uma dúvida muito comum atualmente. Você provavelmente já deve ter encontrado outros profissionais também indecisos, independentemente de sua área de atuação. Isso geralmente ocorre com indivíduos que já avançaram alguns anos em sua carreira, mas passaram a se questionar sobre qual direção seguir no futuro.

Sendo assim, caso você esteja passando por esse tipo de questionamento e, mesmo tendo pesquisado sobre o assunto, conversado com especialistas, amigos e familiares continua em dúvida, veio ao lugar certo. No artigo desta seman vou ajudá-lo a entender melhor sobre como decidir qual tipo de carreira seguir e a importância de mapear seus talentos comportamentais. Boa leitura!



Qual a diferença entre carreira técnica e gerencial?



De modo geral, a carreira técnica está direcionada para profissionais que estão mais propensos a se especializar em determinada área do que na gestão de pessoas. Sendo assim, estes indivíduos são dotados de maior conhecimento teórico e prático em relação à sua área de atuação específica.

Outra característica comum aos profissionais que seguem a trilha da carreira técnica passa diretamente por sua capacidade analítica e direcionamento para apresentar soluções técnicas, bem como uma visão bastante específica e sua forte capacidade de lidar com minúcias — e de ter foco no longo prazo.



Por sua vez, a carreira gerencial está intimamente ligada às atividades de gestão de uma empresa. Normalmente este profissional tem origem em carreiras operacionais ou que, ao longo de sua jornada, adquiriram conhecimento específicos, desenvolvendo assim uma aptidão para lidar com a liderança, resultados de curto prazo e desenvolvimento de pessoas.



Em resumo, sua atuação está voltada para os resultados organizacionais, apresentam maior autonomia na tomada de decisão e possuem um olhar mais “corporativo”. Por isso, normalmente essa carreira é composta principalmente por cargos e crescimento hierárquico.



Como escolher qual tipo de carreira seguir?



Como vimos, mesmo que você inicialmente escolha uma carreira, fatalmente pode chegar o momento em que começará a se questionar sobre sua jornada. Dessa forma, é natural ficar em dúvida sobre continuar na trilha de um profissional técnico ou seguir em direção dos cargos de gestão.

Em geral, esse tipo de dúvida pode se dar mediante alguns fatores, como falta de motivação, desejo de buscar motivação em outra área ou até mesmo em função de uma demissão inesperada. Por isso, seja qual for o motivo, toda decisão de transição de carreira passa diretamente pela observância de alguns cuidados a fim de evitar arrependimentos futuros.



Porém, é importante ter em mente que a opção por uma carreira gerencial exigirá habilidades interpessoais importantes, já que se trata de uma condição em que o contato direto com pessoas é primordial. Logo, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, não adianta apenas “gostar de gente”, pois é fundamental ter uma boa performance em relações interpessoais.



Entretanto, é preciso também destacar a possibilidade de se desenvolver competências necessárias para atuar tanto na carreira técnica quanto gerencial — caso não as possua. Para tanto, contar com o suporte de um especialista em carreira experiente em assuntos de transições profissionais torna-se ainda mais importante, como veremos a seguir.



Qual o papel do consultor de carreira?



Antes de se decidir por seguir uma carreira técnica ou gerencial, é fundamental analisar as suas características pessoais e profissionais de maior destaque. No entanto, essa não é uma tarefa simples, principalmente se realizada sem o auxílio de um profissional qualificado, pois ele olhará com um olhar imparcial e sem emoções envolvidas.



Diferentemente do que algumas pessoas podem imaginar, o especialista em carreora pode contribuir para uma série de descobertas essenciais em um processo de transição. Isso porque através de diagnóstico, o interessado pode entender melhor sobre o seu perfil profissional, ter um maior autoconhecimento sobre suas habilidades técnicas e comportamentais, além de estabelecer de maneira estratégica seus objetivos profissionais.



Com base nessas informações, pode-se estabelecer mais facilmente o perfil adequado a uma carreira técnica ou gerencial, além de determinar os passos seguintes para a concretização do seu objetivo. Diante desse cenário, compreender melhor sobre suas competências em relação aos objetivos de sua carreira profissional, seja ela motivada pela recolocação, mudança de emprego ou transição de área é essencial.



Ao final dessa análise, fica claro que a escolha entre uma carreira técnica ou gerencial não é simples e exige uma avaliação cuidadosa das suas características, habilidades e objetivos profissionais. Ambas as trajetórias oferecem desafios e recompensas distintas, e a decisão de qual seguir depende muito mais de autoconhecimento e alinhamento com suas metas de longo prazo do que de uma simples preferência pessoal.



Uma reflexão profunda sobre seu perfil profissional e o tipo de impacto que você deseja gerar pode ser determinante para tomar a decisão correta. Se você tem uma inclinação natural para o detalhamento, soluções específicas e inovação técnica, talvez a carreira técnica seja o caminho ideal. Por outro lado, se a liderança, a gestão de pessoas e a visão estratégica te motivam, a carreira gerencial pode ser a escolha mais acertada.

Independentemente da direção escolhida, é importante ressaltar que essa decisão não precisa ser permanente. Com o desenvolvimento contínuo, muitos profissionais transitam de uma carreira técnica para a gerencial, ou vice-versa, à medida que suas competências e aspirações evoluem. O essencial é garantir que a sua escolha esteja em sintonia com suas capacidades e com o que você realmente deseja alcançar em sua carreira.



Um diagnóstico bem estruturado sobre seu perfil, pontos fortes e áreas de desenvolvimento pode fornecer clareza e direcionamento, ajudando você a tomar decisões mais seguras e estratégicas para o seu futuro profissional.



Se gostou deste conteúdo e deseja descobrir como estão suas competências para aumentar suas chances de sucesso na mudança de carreira para uma área técnica ou de gestão, agende seu diagnóstico de carreira agora mesmo clicando no link: https://conteudo.carreiracombrunocunha.com.br/analisedeempregabilidade.