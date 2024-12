Quer mudar de cargo na carreira? O erro que você comete no seu currículo pode estar te afastando da entrevista que tanto espera!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Imagine a cena: você se prepara para subir de nível na carreira e mudar para um cargo nunca ocupado antes, atualiza o currículo com suas conquistas e habilidades, e começa a enviar para as vagas dos seus sonhos. Dias, semanas e até meses passam... e nada. Nenhuma ligação, nenhum e-mail, nem mesmo uma resposta automática de "obrigado por se inscrever".

Se isso soa familiar, você não está sozinho. Muitas pessoas acreditam que o maior obstáculo para conquistar um cargo acima do atual está na falta de oportunidades, mas a verdade é bem mais do que isso. O verdadeiro problema pode estar no seu currículo. Neste artigo falaremos mais sobre como você pode resolver esse desafio! Vem comigo!

O que a maioria faz de errado? O perigo de "copiar e colar modelos" de currículo

Um dos maiores erros cometidos por profissionais em busca de cargos superiores é acreditar que copiar e colar modelos prontos de currículo ou simplesmente atualizar as últimas experiências será suficiente. Muitos pensam que, se o currículo funcionou para o cargo anterior, também funcionará para o próximo. Mas isso é um grande engano.

O currículo que te trouxe até aqui não será o mesmo que te levará para o próximo nível. Isso acontece porque cargos superiores exigem competências comportamentais e estratégicas mais refinadas, que não estão presentes em cargos de nível inferior. Sem essas competências evidenciadas no currículo, o recrutador não consegue visualizar o seu potencial para desafios maiores.

Além disso, o erro de utilizar currículos genéricos para diferentes vagas impede que as competências exigidas para o cargo superior sejam destacadas. Muitas vezes, os profissionais se limitam a listar atividades passadas, sem mostrar o impacto que geraram nas empresas anteriores.

Mostrar o que foi feito já não basta — é preciso evidenciar o que foi transformado e o valor gerado. Sem personalização e foco em resultados, o currículo se torna apenas mais um em meio a muitos, invisível para os recrutadores. Se o seu CV não se conecta diretamente às exigências do cargo desejado, você será visto apenas como "mais do mesmo", perdendo oportunidades que poderiam ser suas.

Qual a diferença entre um CV comum e um CV estratégico para um cargo nunca ocupado?

A diferença fundamental entre um currículo comum e um currículo estratégico para um cargo nunca ocupado está na forma como o profissional se posiciona. O currículo comum é uma lista de experiências anteriores, focada em tarefas e obrigações que o profissional já desempenhou.

Ele costuma ser genérico e usado de forma idêntica para diversas vagas, o que o torna menos atrativo para os recrutadores. Por não destacar competências voltadas ao cargo superior, o candidato não consegue ser visto como alguém apto a assumir uma posição de maior responsabilidade.

Por outro lado, o currículo estratégico é uma ferramenta de marketing pessoal, projetando o futuro do profissional e não apenas o seu histórico. Ele mostra como o candidato resolve problemas, gera valor e apresenta as competências comportamentais e técnicas necessárias para o cargo desejado.

Além disso, ele é personalizado para cada oportunidade, destacando o potencial de crescimento do candidato. Isso permite que o recrutador veja o profissional como uma solução para os desafios do cargo, mesmo que ele nunca tenha ocupado aquela função antes. Essa abordagem reposiciona o candidato no mercado e aumenta suas chances de conquistar cargos superiores.

O que um CV estratégico faz que o seu CV atual não faz?

Um CV estratégico faz o que o seu CV atual não faz: ele evidencia as competências transferíveis que você possui e que são fundamentais para o próximo cargo. Isso significa mostrar habilidades que não eram exigidas no seu cargo anterior, mas que são essenciais para a nova posição.

Enquanto o CV tradicional lista apenas funções e responsabilidades, o CV estratégico apresenta seu potencial de crescimento, destacando as capacidades que o recrutador está buscando.

Outra grande diferença está no foco em resultados e na personalização. Em vez de descrever atividades genéricas, o CV estratégico mostra o impacto gerado em cada experiência, com exemplos concretos, como o aumento de produtividade ou a resolução de problemas críticos.

Além disso, ele conversa diretamente com as demandas da vaga desejada, utilizando palavras-chave e competências exigidas no anúncio de emprego. Isso faz com que o recrutador veja você como a solução para a empresa, e não apenas mais um candidato.

Por que você precisa de um CV estratégico para conquistar um cargo acima do seu?

Para conquistar um cargo acima do seu, você precisa de um CV estratégico porque o seu currículo atual está "preso" ao seu cargo atual. Muitas pessoas enfrentam a dificuldade de mostrar que estão preparadas para uma posição superior, já que nunca ocuparam esse cargo antes.

Mas aqui está o ponto contraintuitivo: você não precisa ter ocupado o cargo para provar que está pronto para ele. O mercado não se interessa apenas pelo que você já fez, mas pelo que você pode fazer de novo. Um CV estratégico destaca seu potencial, evidenciando competências transferíveis, resultados concretos e habilidades alinhadas às exigências do próximo nível na carreira.

Sem essa abordagem, você acaba preso no ciclo frustrante de enviar dezenas de currículos, não receber respostas e culpar a "falta de oportunidades".

A verdade é que a falta de oportunidades não é o problema real. O verdadeiro motivo pelo qual você não é chamado para entrevistas de cargos superiores está no seu currículo — ele não está posicionado para esse objetivo. Um CV estratégico rompe esse ciclo, reposicionando você como um profissional qualificado e pronto para o próximo desafio, destacando seu potencial e não apenas o seu histórico.

As maiores consequências de manter o currículo atual e não ter um CV estratégico

Manter o currículo atual sem transformá-lo em um CV estratégico pode trazer consequências invisíveis, mas profundamente impactantes para sua carreira. Uma das mais prejudiciais é se tornar invisível para os recrutadores, que gastam, em média, apenas 6 segundos avaliando cada currículo. Se o seu não capturar a atenção de imediato, será descartado antes mesmo de ser lido por completo.

Isso significa que você perde oportunidades de entrevistas, mesmo sendo qualificado. Sem um CV estratégico, sua trajetória profissional não se destaca, e você se mantém preso ao mesmo ciclo de envios frustrados e silêncios como resposta.

Outro efeito negativo é a estagnação na carreira, que se agrava ao ver colegas menos qualificados sendo promovidos enquanto você permanece parado. Isso não é azar, é estratégia! Quem possui um CV estratégico é percebido como alguém com potencial de crescimento, enquanto o currículo comum apenas retrata o passado.

Essa situação não só afeta sua carreira, mas também abala sua confiança. Sem convites para entrevistas, muitos profissionais começam a questionar sua própria capacidade de crescer. Mas, na verdade, o problema não é você — é o seu posicionamento no mercado.

Com um CV estratégico, você evidencia seu potencial e se reposiciona para alcançar cargos superiores. Se você quer saber como dar esse próximo passo, comente a palavra "CURRÍCULO" e eu vou te mostrar o caminho. Não espere que as oportunidades caiam do céu — crie as suas!

Bruno Cunha, Administrador, Psicanalista, Headhunter e Especialista em Carreira, Ex-Diretor do Grupo CATHO em estados do Brasil, com experiência há mais de 19 anos assessorando profissionais (técnicos, gestores, consultores, docentes, empreendedores e autônomos/liberais) que buscam recolocação, mudança de emprego, desenvolvimento profissional ou transição de área/carreira, através métodos de diagnósticos profissionais capazes de identificar necessidades individuais de centenas de profissionais. Autor do livro “Descubra: você tem um Emprego ou uma Carreira?”. Mais de 41 mil seguidores no Linkedin e mais de 60 mil seguidores no Instagram, Docente em Pós-Graduação de renomadas instituições de ensino e Colunista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação e publicações na UOL, TV GLOBO, SBT, RECORD TV, JOVEM PAN, TRANSAMÉRICA, FOLHA CAPITAL, JORNAL UNIÃO, dentre outros. Atual Diretor da ASSESSORIA DE CARREIRA com Bruno Cunha.

Instagram: carreiracombrunocunha

Linkedin: consultordecarreiracombrunocunha