A sintonia Raquel, PT e MDB na aprovação da Reforma Tributária em Brasília

A eleição municipal em Caruaru, onde aliados dizem que a governadora Raquel Lyra (PSDB) “precisa sair vitoriosa”, está ganhando contornos de polarização entre o atual prefeito, Rodrigo Pinheiro (PSDB), e o ex-prefeito do município por quatro vezes, José Queiroz (PDT).

Pesquisas feitas na cidade por ao menos dois institutos mostram uma divisão quase por igual de ao menos 60% da votação, embora ainda haja muitos indecisos.

Não é uma situação fácil para a governadora que, por enquanto, não é considerada aliada de verdade por nenhum dos dois postulantes.

A curiosidade é que, embora liderem palanques diferentes, Queiroz é padrinho de Rodrigo, de batismo.

E no Recife

Na capital, cresceu nos últimos dias a possibilidade de a eleição ter a participação de Raquel apoiando um candidato de Lula na cidade, que não deve ser João Campos (PSB).

Toda a articulação para a manutenção dos incentivos fiscais que beneficiam a indústria automotiva de Pernambuco foram feitos entre Raquel e Lula, com participação do PT local e do MDB, através dos senadores Humberto Costa (PT) e Fernando Dueire (MDB).

Esse trabalho conjunto de Raquel com Lula, Humberto e Dueire ativou o alerta sobre 2024. Durante a passagem da governadora por Brasília, nas últimas horas, começando na votação da reforma na CCJ, passando pela assinatura da ordem de serviço da BR 423, até a aprovação da reforma também no plenário do Senado, a sintonia entre todos eles era notória.

E o Republicanos

Chamou a atenção de todos também que, durante uma entrevista para falar sobre obras e realizações do governo federal em Pernambuco, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), fez questão de repetir menções à governadora Raquel Lyra em quase todas as respostas que deu.

A conversa foi com a Rádio Jornal, no programa Passando a Limpo. Foram ao menos sete menções à gestora e a Lula.

Pode parecer bobagem, mas Silvio Costa Filho é a principal liderança do Republicanos no estado e, hoje, é aliado de João Campos (PSB) na prefeitura do Recife.

Obras

O ministro de Portos e Aeroportos destacou, na conversa com a Rádio, a assinatura da ordem de serviço da duplicação da BR 423, que atende a região de Garanhuns e a conclusão das obras na BR 104. Essas duas obras ficaram emperradas por vários anos durante a gestão do PSB, principalmente por causa das brigas entre o governo socialista e os presidentes que ocuparam o Planalto nos últimos anos: Dilma, Temer e Bolsonaro (o PSB brigou com todos).

A parceria entre Raquel e Lula, finalmente destravando as obras, justifica as menções do ministro à governadora, claro. Mas há quem desconfie que o apoio do Republicanos ao PSB do Recife pode estar na berlinda.

A ver.

Armando

O ex-ministro e ex-senador Armando Monteiro Neto anunciou sua filiação ao Podemos esta semana e, nas conversas que teve até aqui, voltou a falar em ser candidato e retornar ao trabalho no Congresso Nacional, em Brasília.

Armando nunca parou de atuar nesse período em que ficou mais afastado da vida partidária, mas andava refletindo bastante sobre não ser mais candidato a nada.

Não parou

Quando se diz que Armando não parou, isso inclui temas importantes e do cenário político e de gestão, na pauta do dia.

A aprovação da reforma tributária, por exemplo, é uma vitória do ex-senador também. Ele foi um interlocutor dos mais importantes, pela influência que possui em Brasília, representando a Confederação Nacional da Indústria.

Nesta quinta-feira (9), ele dará entrevista à Rádio Jornal, às 9h.