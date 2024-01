Os volumosos e variados recados nas fotos do prefeito João Campos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Duas fotos movimentaram o cenário político do Recife nos últimos dias. A primeira foi a de Lula (PT) com a família Campos na última quinta-feira (18). João Campos (PSB), o prefeito candidato à reeleição, estava lá. Imediatamente, e esta era a intenção exata, circularam informações sobre a preferência do petista pelo apoio ao socialista.

Falso

Pelas redes sociais, simpatizantes do PSB local chegaram a fazer circular informações falsas tentando atribuir as fotos a um jantar na casa de Renata Campos, para tentar faturar ainda mais com as imagens. O encontro foi no hotel.

Poder

Fake news à parte, independente de a política ter sido o assunto à mesa entre os Campos e Lula, mesmo que tenham conversado apenas sobre meteorologia, sobre o Náutico ou sobre o Corinthians, a foto fez todo mundo acreditar que o PT está fechado com João. Imagens têm poder. Não por acaso ele publicou logo depois dessas imagens uma outra, mas antiga, na qual estavam Lula e Eduardo Campos juntos.

Outro recado

No sábado à noite, outra foto. Dessa vez, o prefeito João Campos aparece ladeado por Miguel Coelho (União Brasil) e Silvio Costa Filho (Republicanos), além do secretário de Turismo do Recife, Antônio Coelho (UB) e do prefeito de Petrolina Simão Durando (União Brasil).

Grupo

É outra imagem cheia de conteúdo, com um significado a ser observado. Para resumir, Campos está apresentando seu grupo político expandido, fruto de suas próprias articulações e não das que o PSB fez ainda com seu pai. Também não é o que foi feita para Paulo Câmara para a reeleição de 2018.

Esse grupo é fruto do trabalho do atual prefeito e somente dele.

Isolado?

Essa segunda imagem foi importante ainda para mostrar que não há isolamento, nem por ação da governadora Raquel Lyra (PSDB), que tem atraído partidos como PDT, PSD e MDB para sua base, e nem por omissão dos socialistas que perderam espaço na sigla com a ascensão da liderança do prefeito.

Ele não está sozinho.

Conjunto

As fotos, em sequência, possuem mensagens muito claras que João pretende passar. A primeira é um recado de que a força do passado, da aliança que existiu entre Lula e Eduardo, persiste e sobrevive com o atual prefeito.

A segunda é a de que um novo time, renovado, está formado. Se antes havia Silvio Costa (o pai), Eduardo Campos e Fernando Bezerra Coelho, agora existem os filhos no mesmo palanque. E embora os três grupos tenham se afastado no passado, "João os uniu outra vez". O que não faltam são mensagens.

Raro

O detalhe que precisa ser observado é que fotografias são o registro de um momento, e ainda faltam quase dez meses para a eleição. Mas é impossível negar que João sabe fazer política e sabe transmitir mensagens com gestos aparentemente espontâneos que são extremamente calculados. É uma habilidade rara hoje em dia.



Serra do Machado

No domingo passado, este colunista teve a oportunidade de conhecer o trabalho da Fundação Pedro Paes Mendonça, na Serra do Machado, em Sergipe. A fundação atua no povoado, pertencente a Ribeirópolis, garantindo educação para crianças até 14 anos, saúde, cultura e incentivo ao empreendedorismo para toda a população, além de infraestrutura básica e moradia.

O lugar é terra natal do empresário João Carlos Paes Mendonça, que mantém tudo através da Fundação desde 1989, atendendo a um antigo desejo do pai, seu Pedro.

Melhor

A qualidade dos serviços é irrepreensível. Durante a visita, que aconteceu na festa do padroeiro São Sebastião, uma moradora veio falar ao pé do ouvido, como se contasse um terrível segredo: “aqui é melhor do que em Ribeirópolis”, cochichou sorrindo.

A confissão fazia sentido. É fácil observar que aquela estrutura não é comum num povoado de interior. Os moradores sabem disso, vivem felizes e são muito gratos.

Modelo



Duas lições ficam da experiência: a primeira é de que é possível para a iniciativa privada mudar completamente a vida de uma comunidade e contribuir para o desenvolvimento de uma região inteira sem precisar esperar por contrapartidas públicas.

A segunda é que o poder público, desde que tenha seriedade e honestidade para utilizar os recursos do contribuinte, pode modificar a vida da população e colher muitos frutos.

O lugar, que precisa ser visto como modelo, está situado há cerca de 70 km de Aracajú e é de fácil acesso para os gestores públicos e privados que quiserem tirar suas lições.